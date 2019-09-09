Не секрет, что мир шоу-бизнеса полон самых грязных интриг и показухи. Бывший участник группы Корни поделился своими размышлениями.

Не секрет, что мир шоу-бизнеса полон самых грязных интриг и показухи. Бывший участник группы "Корни" поделился своими размышлениями.В 2000-е весь состав группы "Корни" был сокровенной мечтой российских школьниц. Слава музыкального коллектива гремела по всей стране, и мало кто не смог бы подпеть хотя бы одной их песне. Павел Артемьев выступал в составе "Корней" и писал для них некоторые композиции.Летом 2010 музыкант ушел из состава группы и начал сольную карьеру. Сейчас артист выступает в составе коллектива ARTEMIEV. Да, былой популярности у Павла теперь нет, но он нисколько не жалеет об этом. Мало того, он самостоятельно отказался от славы."Не могу сказать, что мир шоу-бизнеса был мне когда-то близок. Все этивечеринки и массовые мероприятия мне всегда казались какими-тоненастоящими, я чувствовал на них себя неуютно. В основном все приходятсебя продавать каким-то образом. Мне это сложно дается", – рассказал певец в изданию Starhit.Музыкант добавил, что на самом деле он не был готов к внезапно свалившимся на него вниманию и лести. Кроме того, молодой человек вспоминает былые времена без ностальгии. Тем не менее, Павел хорошо относится к бывшим коллегам."С ребятами общаемся мы редко, ко всем ним я ничего, крометеплоты и благодарности за веселую юность, не испытываю. Ну, и надеюсь,что это взаимно. Игоря Матвиенко я безумно уважаю и всегда будублагодарен ему за все, что он для меня сделал", – добавил Артемьев.