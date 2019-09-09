Глава абхазского Центризбиркома Тамаз Гогия сообщил предварительные данные второго тура президентских выборов в республике.

Глава абхазского Центризбиркома Тамаз Гогия сообщил предварительные данные второго тура президентских выборов в республике.Явка избирателей составила 65,98 процента.Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает с 47,38 процентами голосов избирателей. Лидер оппозиции Алхас Квициния набрал 46,19 процента голосов.Против всех проголосовали 3 154 человека, передает ТАСС.Алхас Квициния уже заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Глава ЦИК Абхазии прокомментировал это решение лаконично: "Имеет право".В Абхазии во втором туре президентских выборов определяется простым большинством голосов. Главное – 25-процентная явка избирателей, которая на этих выборах составила чуть более 50 процентов.