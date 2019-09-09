Звезда российских сериалов Дмитрий Орлов утверждает, что его шантажирует прислуга. В студии программы На самом деле на Первом канале домработница артиста прошла проверку на детекторе лжи.

Звезда российских сериалов ДмитрийОрлов утверждает, что его шантажирует прислуга. В студии программы "На самомделе" на Первом канале домработница артиста прошла проверку на детекторе лжи.С шоуменом Дмитрием Шепелевымсвязалась некая Лилия Фатехина. Девушка сообщила, что служила домработницей взагородном особняке актера Дмитрия Орлова. В программе "На самом деле" экс-прислуга заявила, что звезда российских сериалов держала ее в сексуальном рабстве.По словам Фатехиной,артист несколько месяцев издевался над ней, принуждал к интимной близости, аесли она пыталась отказаться – жестоко избивал. В доказательство девушка предоставилазапись с камеры видеонаблюдения из дома артиста. Лилия говорит, что награвшись, Дмитрий выкинул ее за ворота, как ненужную вещь."Он ненавидит женщин, он простозверь, просто зверюга. Он стал просто орать, потащил меня за шкирку в баню иначал меня тыкать носом в пыль, что я там не убралась. Он начал на меня орать,начал меня избивать, повалил меня на пол, начал за шкирку трясти. После он меняизнасиловал", – поразила Фатехина Шепелева в сегодняшнем выпуске "На самом деле".На съемочной площадке шоупоявился и сам Дмитрий Орлов. Актер согласился пройти проверку на детекторелжи. Он также заявил, что Лилия похитила видео из его дома и предоставиласмонтированный вариант. Артист утверждает – Фатехина шантажирует его и требует тримиллиона рублей. Примечательно, что тон, с которым Дмитрий разговаривал сдомработницей, настроил присутствующих против него."Я редко там появляюсь. А онисидят там, водят туда мужиков, как мне известно. Там есть деревенька, там естьтрактористы. На моих диванах и коврах я нахожу что угодно", – поведал артист вэфире ток-шоу.Тем временем бывшая кухарка артиста– Елена Ковалева говорит, что тоже стала жертвой сексуальных домогательствартиста. Также женщина несколько раз становилась свидетельницей издевательств над Фатехиной.Ковалева первой прошла проверкуна детекторе лжи. К удивлению зрительного зала шоу выяснилось, что Елена врет. Болеетого, кухарка сговорилась с домработницей.После на вопросы полиграфологаотвечала Лилия Фатехина. Оказалось, что она сфальсифицировала видео с камер, для того, чтобы шантажировать работодателя. Дмитрий Орловникогда не вступал с ней в интимные отношения, не применял к домработниценасилия.