Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и проехал на красный свет, после чего столкнулся с маршруткой. Все девять пострадавших в аварии были доставлены в больницу, пятерым из них потребовалась госпитализация.

В Сети опубликованы кадры с места серьезной аварии в Тульской области, где в понедельник, 9 сентября, столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.По предварительной версии, озвученной местными СМИ, водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. После этого он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, перевозившим пассажиров по маршруту Тула — Алешня.В результате инцидента пострадали девять человек, преимущественно – те, кто находился в салоне микроавтобуса. Кроме того, сообщалось о том, что травмы получила пассажирка Chevrolet.Все травмированные были доставлены в лечебное учреждение, пятерым из них потребовалась госпитализация.На месте работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.