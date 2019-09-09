Грузинская
певица заявила о любви к российским поклонникам. Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заподозрил
Нино Катамадзе в неискренности.
Грузинская
певица заявила о любви к российским поклонникам. Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заподозрил
Нино Катамадзе в неискренности.
"Нино Катамадзе решила про россиян вспомнить? В любви
признается? А нет ли в этом известной доли лицемерия?" – задался вопросами
собеседник "Дни.ру". "Еще недавно она говорила о России, как о стране-оккупанте
и извинялась перед грузинскими зрителями, что ездит в нашу страну", – напомнил
Вадим Манукян.
Эксперт не понимает: что же случилось с Нино
Катамадзе? "Ей уже недостаточно концертов в Грузии и на Украине? Она снова
хочет выступать у нас? Наверное, ей стоит прощения попросить у россиян. А то
ведь пустые залы ее встретят", – отчихвостил знаменитую исполнительницу
Манукян.
Ранее грузинская артистка, отказавшаяся
от выступлений в России на фоне конфликта Москвы
и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
По словам Нино Катамадзе, она тепло относится к слушателям из нашей
страны, несмотря на свою политическую позицию.
При
этом звезда отметила, что это очень тонкая, деликатная и сверхважная для нее
тема. "И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих
слушателей, которые живут в России", – цитирует .
Напомним,
летом этого года певица заявила, что больше не будет выступать в нашей
стране. Этим решением поддержала антироссийские акции протеста
в Грузии, прошедшие в конце июня.