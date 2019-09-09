Грузинская певица заявила о любви к российским поклонникам. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заподозрил Нино Катамадзе в неискренности.

Грузинскаяпевица заявила о любви к российским поклонникам. Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян заподозрилНино Катамадзе в неискренности."Нино Катамадзе решила про россиян вспомнить? В любвипризнается? А нет ли в этом известной доли лицемерия?" – задался вопросамисобеседник "Дни.ру". "Еще недавно она говорила о России, как о стране-оккупантеи извинялась перед грузинскими зрителями, что ездит в нашу страну", – напомнилВадим Манукян.Эксперт не понимает: что же случилось с НиноКатамадзе? "Ей уже недостаточно концертов в Грузии и на Украине? Она сновахочет выступать у нас? Наверное, ей стоит прощения попросить у россиян. А товедь пустые залы ее встретят", – отчихвостил знаменитую исполнительницуМанукян.Ранее грузинская артистка, отказавшаясяот выступлений в России на фоне конфликта Москвыи Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.По словам Нино Катамадзе, она тепло относится к слушателям из нашейстраны, несмотря на свою политическую позицию.Приэтом звезда отметила, что это очень тонкая, деликатная и сверхважная для неетема. "И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своихслушателей, которые живут в России", – цитирует .Напомним,летом этого года певица заявила, что больше не будет выступать в нашейстране. Этим решением поддержала антироссийские акции протестав Грузии, прошедшие в конце июня.