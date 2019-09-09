Накануне Банк России вновь (третий раз с начала лета, и возможно, не последний) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Решение регулятора связано с инфляционными ожиданиями. "Продолжается замедление инфляции. Большинство показателей инфляции отражают наиболее устойчивые процессы ценовой динамики", - отметили в ЦБ.Вслед за понижением ключевой остальные банки в ближайшее время пересмотрят ставки по ипотеке, говорят эксперты. Так, о снижении ставок по ипотеке в пятницу уже сообщил банк "Возрождение". "Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.На ипотечные ставки влияет множество факторов, и важнейшим из которых является ключевая ставка ЦБ. Сегодня сам регулятор опирается на динамику инфляционных показателей и стремится к тому, чтобы ключевая ставка минус инфляция находились в диапазоне 2-2,5%. Сейчас именно так и получается, поясняет аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.Еще одним важным фактором, который определяет размер ипотечных ставок, является конкуренция на рынке. После рекордных показателей по спросу в прошлом году ипотечный рынок перешел в стадию охлаждения – число выданных кредитов снизилось. На фоне этого, некоторые банки будут предлагать программы по ставкам ниже рынка.В целом, по мнению аналитика, снижение ЦБ ставки на четверть процента будет отыграно банками, но не на большую величину. Если инфляционные показатели продолжат снижаться, то высока вероятность, что ЦБ на следующем заседании еще раз понизит ключевую ставку опять на 0,25 пп. Таким образом, к концу года ставки могут опуститься на полпроцента или чуть больше."Существенного снижения к концу года ожидать не стоит. Ставка 8,5% по ипотеке - это лучшее решение, которое может быть, в среднем по рынку – 9-9,5%", - считает Алексей Корнев.Потенциал снижения процентных ставок по ипотеке до конца года остается, но является незначительным, соглашается главный аналитик "Росбанк Дом" Наталья Ващелюк."В ближайшие месяцы ставки предложения могут уменьшиться еще на 20-30 базисных пунктов. Само снижение процентных ставок по ипотеке, произошедшее в летние месяцы, должно активизировать спрос на ипотеку", - считает она. Рынок ипотеки в следующем году может вырасти на 20% благодаря как более высокому спросу на жилье, так и активизации рефинансирования кредитов, выданных ранее по более высоким ставкам, полагает эксперт.Помимо ключевой ставки, существующий рост цен на рынке недвижимости также заставляет банки стимулировать спрос через снижение ставок по кредитам, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень."Ключевые факторы, определяющие снижение ставок остаются в силе, что позволяет предположить сохранение тенденции к снижению стоимости ипотечных кредитов в ближайшие месяцы. Можно ожидать, что средневзвешенная ипотечная ставка опустится ниже 10% в текущем году", - считает он.Что касается понижения ипотечных ставок до 8%, то реализация этого сценария займет более длительный срок, и будет зависеть от множества факторов – от политики ЦБ до состояния мировой экономики в целом.В феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству и ЦБ постепенно понижать ставки ипотеке: сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже.Пока средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам по-прежнему превышает значения прошлого года. Сейчас ипотечные кредиты выдают в среднем под 9,7-9,8% годовых.Если ключевая ставка опуститься ниже 6,5%, при сохранении конкуренции на рынке, то можно будет увидеть ставку в районе 8%, говорит аналитик ГК ФИНАМ.Однако, будет зависеть от нескольких факторов: уровня инфляции, льготных программ, состояния экономики, внешних факторов и геополитики. Пока все достаточно благополучно – фондовые рынки растут, рубль держится стабильно, нефть не падает."Но если ситуация ухудшится, то мы войдем в полосу остывания рынка и придется опять ждать фазы восстановления. Пока о стабильном долгосрочном тренде понижения ипотечных ставок пока говорить рано", - считает Алексей Коренев.По мнению Натальи Ващелюк, достижение целевого уровня в 8% представляется возможным случае, если политика Центробанка будет более мягкой, чем в настоящее время. Тогда темпы роста рынка ипотеки в 2021-2024 году будут в среднем составлять около 10%, считает она.