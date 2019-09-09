Королева Великобритании разочарована
поведением жены своего внука принца Гарри. Ее обидело то, что Меган Маркл
отказалась ехать в семейный замок Балморал ради подруги.
Королева Великобритании разочарована
поведением жены своего внука принца Гарри. Ее обидело то, что Меган Маркл
отказалась ехать в семейный замок Балморал ради подруги.
Стало известно, что герцогиня
Сассекская отклонила приглашение Елизаветы II. Меган Маркл отправившись в
Нью-Йорк, чтобы увидеть игру своей лучшей подруги, теннисистки Серены Уильямс в финале женского открытого
чемпионата США.
Поступок
супруги принца Гарри ранил монархиню в самое сердце. "Королева страдала
и была разочарована,
ведь ей нравится собирать друзей и семью", – приводит словам инсайдеров Express.co.uk. По их
словам, Елизавета II с нетерпением ждала "нескольких дней веселого
хаоса" со своими правнуками.
Меган
Маркл и принц Гарри еще не брали своего сына Арчи в Балморал. Супруги объясняют
это тем, что наследник еще слишком мал для этого.
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