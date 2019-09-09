Королева Великобритании разочарована поведением жены своего внука принца Гарри. Ее обидело то, что Меган Маркл отказалась ехать в семейный замок Балморал ради подруги.

Королева Великобритании разочарованаповедением жены своего внука принца Гарри. Ее обидело то, что Меган Марклотказалась ехать в семейный замок Балморал ради подруги.Стало известно, что герцогиняСассекская отклонила приглашение Елизаветы II. Меган Маркл отправившись вНью-Йорк, чтобы увидеть игру своей лучшей подруги, теннисистки Серены Уильямс в финале женского открытогочемпионата США.Поступоксупруги принца Гарри ранил монархиню в самое сердце. "Королева страдалаи была разочарована,ведь ей нравится собирать друзей и семью", – приводит словам инсайдеров Express.co.uk. По ихсловам, Елизавета II с нетерпением ждала "нескольких дней веселогохаоса" со своими правнуками.МеганМаркл и принц Гарри еще не брали своего сына Арчи в Балморал. Супруги объясняютэто тем, что наследник еще слишком мал для этого.Материал дополняется