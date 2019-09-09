Бывший майор полиции Наталья Башкатова из Орла приговорена к двум годам колонии поселения за халатность. С решением суда женщина не согласна. После трех лет молчания экс-участковый рассказала в студии ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1, что произошло в тот роковой день, и могла ли она спасти Яну Савчук.

Бывший майор полиции НатальяБашкатова из Орла приговорена к двум годам колонии поселения за халатность. Срешением суда женщина не согласна. После трех лет молчания экс-участковый рассказалав студии ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", что произошло в тотроковой день, и могла ли она спасти Яну Савчук."17 ноября 2016 года я выехала навыезд, нас встретила девушка, которая представилась Савчук Яной. Прошли с ней вквартиру. Девушка посетовала, что прислали женщину, а она просила крепкихмужчин. Она пояснила, что ранее проживала с сожителем, а сейчас ей надо забратьвещи", – рассказала Наталья Башкатова в студии "Пусть говорят".Башкатова подчеркнула, чтосожитель Савчук – матерый уголовник Андрей Бочков – не был агрессивен. Пословам Натальи, бывшие возлюбленные договорились миром: Юлия дала Андрею двачаса на сбор вещей.Экс-полицейский вспомнила, что в тотмомент скандала или ситуации, которая бы представляла опасность, не было.Башкатова говорит, что действовала в соответствии с инструкциями, она ненарушила ни одного приказа."После того, как я приняла у неезаявление об угрозе убийством, как она настаивала, хотя угрозы не было. Яприняла у нее заявление, приняла у нее объяснение, в котором она указала своейрукой, что конфликт урегулирован", – утверждает экс-участковый в сегодняшнемвыпуске ток-шоу "Прямой эфир".Между тем, когда Наталья Башкатовауехала, Андрей Бочков до смерти избил Яну Савчук ногами и ушел. Судмедэкспертынасчитали более 19 травм от ударов на теле погибшей. Молодая женщина умерла вбольнице на следующий день.Эта история получила большой общественныйрезонанс, когда родственники убитой опубликовали в Сети запись разговора Савчуки Башкатовой. "Девушка, если что-то случится, вы выедете? Что значит "Невыезжаем"?" – спрашивает Яна на аудиозаписи. "Конечно, если вас убьют, обязательно выедем,труп опишем, не переживайте", – отвечает ей Наталья.В студии программы экс-майорне стала отрицать, что позволила себе бестактность, общаясь с Савчук. Между темНаталья не понимает, почему за неделикатное слово она получила реальный срок, по ее мнению, приговор несправедливый. Башкатоваи ее адвокаты подали апелляцию.Бывший коллега Натальи Башкатовой– Роман Верижников, который тоже появился в отмечает, чтопрокуратура Орловской области оказывает давление на суд. "Наталью хотятпосадить только из-за того, что данный материал попал в СМИ. Второе,недоработка Управления внутренних дел Орловской области. Она заключается в том, чтоони, зная о том, что нет состава преступления, ее не защитили перед Следственным комитетом и перед прокуратурой", – говорит Роман Верижников.