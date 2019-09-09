Бывший майор полиции Наталья
Башкатова из Орла приговорена к двум годам колонии поселения за халатность. С
решением суда женщина не согласна. После трех лет молчания экс-участковый рассказала
в студии ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1, что произошло в тот
роковой день, и могла ли она спасти Яну Савчук.
Бывший майор полиции Наталья
Башкатова из Орла приговорена к двум годам колонии поселения за халатность. С
решением суда женщина не согласна. После трех лет молчания экс-участковый рассказала
в студии ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", что произошло в тот
роковой день, и могла ли она спасти Яну Савчук.
"17 ноября 2016 года я выехала на
выезд, нас встретила девушка, которая представилась Савчук Яной. Прошли с ней в
квартиру. Девушка посетовала, что прислали женщину, а она просила крепких
мужчин. Она пояснила, что ранее проживала с сожителем, а сейчас ей надо забрать
вещи", – рассказала Наталья Башкатова в студии "Пусть говорят".
Башкатова подчеркнула, что
сожитель Савчук – матерый уголовник Андрей Бочков – не был агрессивен. По
словам Натальи, бывшие возлюбленные договорились миром: Юлия дала Андрею два
часа на сбор вещей.
Экс-полицейский вспомнила, что в тот
момент скандала или ситуации, которая бы представляла опасность, не было.
Башкатова говорит, что действовала в соответствии с инструкциями, она не
нарушила ни одного приказа.
"После того, как я приняла у нее
заявление об угрозе убийством, как она настаивала, хотя угрозы не было. Я
приняла у нее заявление, приняла у нее объяснение, в котором она указала своей
рукой, что конфликт урегулирован", – утверждает экс-участковый в сегодняшнем
выпуске ток-шоу "Прямой эфир".
Между тем, когда Наталья Башкатова
уехала, Андрей Бочков до смерти избил Яну Савчук ногами и ушел. Судмедэксперты
насчитали более 19 травм от ударов на теле погибшей. Молодая женщина умерла в
больнице на следующий день.
Эта история получила большой общественный
резонанс, когда родственники убитой опубликовали в Сети запись разговора Савчук
и Башкатовой. "Девушка, если что-то случится, вы выедете? Что значит "Не
выезжаем"?" – спрашивает Яна на аудиозаписи. "Конечно, если вас убьют, обязательно выедем,
труп опишем, не переживайте", – отвечает ей Наталья.
В студии программы экс-майор
не стала отрицать, что позволила себе бестактность, общаясь с Савчук. Между тем
Наталья не понимает, почему за неделикатное слово она получила реальный срок, по ее мнению, приговор несправедливый. Башкатова
и ее адвокаты подали апелляцию.
Бывший коллега Натальи Башкатовой
– Роман Верижников, который тоже появился в отмечает, что
прокуратура Орловской области оказывает давление на суд. "Наталью хотят
посадить только из-за того, что данный материал попал в СМИ. Второе,
недоработка Управления внутренних дел Орловской области. Она заключается в том, что
они, зная о том, что нет состава преступления, ее не защитили перед Следственным комитетом и перед прокуратурой", – говорит Роман Верижников.