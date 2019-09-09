Фигуристка Евегения Медведева не смогла чисто исполнить прыжковую программу. Она объяснила, с чем связана ее ошибка.

Фигуристка Евегения Медведева не смогла чисто исполнить прыжковую программу. Она объяснила, с чем связана ее ошибка.Чемпионка заявила, она не может сказать, что у нее много проблем. По ее мнению, есть незначительные моменты моменты, над которыми надо работать.Она также отметила, что знает, из-за чего упала на льду. Медведева уверяет, что все дело в физической подготовке. Ее уровень нужно поднимать, тогда все станет хорошо."Будем над этим работать. Я такой человек, который не дает себе поблажек", – призналась спортсменка.Материал дополняется