Погранохрана Финляндии обнаружила в приграничной зоне двух граждан России, которые незаконно собирали там ягоды. Инцидент произошел в районе города Куусамо. Россиянам выписаны требования о выплате штрафа за нарушение госграницы.

Погранохрана Финляндии обнаружила в приграничной зоне двух граждан России, которые незаконно собирали там ягоды.Инцидент произошел в районе города Куусамо. Там патруль погранотряда обнаружил автомобиль с российскими номерами. Через некоторое время к машине вышел один гражданин РФ, а затем из приграничной зоны вывели второго россиянина.Мужчины рассказали, что уже не в первый раз собирали ягоды в Финляндии и знают, где расположена приграничная зона, в которой без разрешения находиться запрещено. Однако, несмотря на это, они все равно отправились туда, сообщили в Погранохране Финляндии.Мужчинам были выписаны требования о выплате штрафа за нарушение госграницы, однако по финскому законодательству окончательное решение о выплате штрафа и его размере принимает прокуратура, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что на границе Финляндии и России был задержан финн с шестью яйцами.