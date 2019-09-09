Шоумен решил доказать, что сможет выполнить автомобильный трюк без страховки. И поплатился за это. Корреспондент Дни.ру узнал подробности
Шоумен решил доказать, что сможет выполнить автомобильный трюк без страховки. И поплатился за это. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности
На автомобильное шоу талантов "Россия рулит!",
премьера которого скоро состоится на НТВ, Павел Корчагин приехал из Алтайского
села Хмелевка, где служит настоятелем в храме. На родине он привык к бездорожью, поэтому попросил организаторов шоу воссоздать в студии именно его. Поэтому конкурс,
который ему предстояло пройти в отборочном туре, назывался "Через
пень-колоду…"
Суть испытания состояла в том, что автомобиль должен заехать
на две колеи из пеньков и досок, поднимающиеся на высоту 1,2 метра. При этом обзор
через лобовое стекло не давал водителю возможности видит то, что находится у
него под колесами. Вторая сложность состояла в том, что доски на пеньках
находились под разными углами, машина шла по неровной поверхности, и водителю
приходилось постоянно ловить баланс.
Чтобы проверить, можно ли выполнить испытание такой
сложности, ведущий шоу Николай Фоменко решил сам сесть за руль, и настолько
вошел в раж, что отказался надевать защитный комбинезон и шлем, которые
являются обязательными для всех участников шоу. В лакированных туфлях и костюме
ведущего Николай выровнял кузов машины относительно оси колеи, на которую
предстояло заехать, и нажал на газ...
Успешно проехав первую половину дистанции, находясь на самой
верхней точке "эстакады" Фоменко потерял баланс и сорвался в пропасть.
Находящийся поблизости технический персонал шоу помог ведущему выбраться из
автомобиля. Через несколько минут Николай вернулся в кадр. Эта небольшая автокатастрофа не сорвала съемочного процесса.