Шоумен решил доказать, что сможет выполнить автомобильный трюк без страховки. И поплатился за это. Корреспондент Дни.ру узнал подробности

Шоумен решил доказать, что сможет выполнить автомобильный трюк без страховки. И поплатился за это. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробностиНа автомобильное шоу талантов "Россия рулит!",премьера которого скоро состоится на НТВ, Павел Корчагин приехал из Алтайскогосела Хмелевка, где служит настоятелем в храме. На родине он привык к бездорожью, поэтому попросил организаторов шоу воссоздать в студии именно его. Поэтому конкурс,который ему предстояло пройти в отборочном туре, назывался "Черезпень-колоду…"Суть испытания состояла в том, что автомобиль должен заехатьна две колеи из пеньков и досок, поднимающиеся на высоту 1,2 метра. При этом обзорчерез лобовое стекло не давал водителю возможности видит то, что находится унего под колесами. Вторая сложность состояла в том, что доски на пенькахнаходились под разными углами, машина шла по неровной поверхности, и водителюприходилось постоянно ловить баланс.Чтобы проверить, можно ли выполнить испытание такойсложности, ведущий шоу Николай Фоменко решил сам сесть за руль, и настольковошел в раж, что отказался надевать защитный комбинезон и шлем, которыеявляются обязательными для всех участников шоу. В лакированных туфлях и костюмеведущего Николай выровнял кузов машины относительно оси колеи, на которуюпредстояло заехать, и нажал на газ...Успешно проехав первую половину дистанции, находясь на самойверхней точке "эстакады" Фоменко потерял баланс и сорвался в пропасть.Находящийся поблизости технический персонал шоу помог ведущему выбраться изавтомобиля. Через несколько минут Николай вернулся в кадр. Эта небольшая автокатастрофа не сорвала съемочного процесса.