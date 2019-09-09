Новый игрок на рынке мессенджеров – Gem4me – объявил о старте альфа-тестирования Gem4me MarketSpace, маркетплейса внутри своего мессенджера.

Новый игрок на рынке мессенджеров – Gem4me – объявил о старте альфа-тестирования Gem4me MarketSpace, маркетплейса внутри своего мессенджера.В современном мире скорость и качество коммуникации важны в любой сфере деятельности, тем сложнее выводить на рынок качественные мессенджеры, отвечающие потребностям разных категорий пользователей. Мессенджер Gem4me находится в разработке с 2016 года с момента публикации первой нативной версии сервиса. В настоящий момент разработчики добавили уникальную возможность использования фирменного маркетплейса – Gem4me MarketSpace. И вот новый маркетплейс переходит в стадию альфа-тестирования.Gem4me MarketSpace – это перспективный проект с большим будущим. Пользователям будут предоставлены возможности перевода денежных средств в различных валютах, реализации и приобретения товаров, продвижения своих идей, продукции и личного бренда с помощью самых современных технологических решений, а самое главное – инструмент коммуникации нового поколения.MarketSpace позволяет покупателям выбирать из списка товаров в различных категориях, а затем, при покупке возвращает в мессенджер и создает чат с продавцом, где покупатель и продавец обговаривают все нюансы, касающиеся заказа. Продавцы смогут по ссылке в профиле пройти дополнительную регистрацию и использовать панель администрирования для создания и управления магазином.C 9 по 30 сентября Gem4me MarketSpace проведет альфа тестирование, и уже сейчас можно подать заявку на статус альфа-тестировщика на почтовый адрес:Цели тестирования:Заполнить маркетплейс реальными товарными предложениями перед основным запуском.Выявить первые баги и неувязки и устранить их.Провести customer development с первыми пользователями через интервью и опросы.Собрать статистику поведения пользователей.Дополнить и приоритезировать список дальнейших доработок на основе полученных данных.Этапы:2-8 сентябряСбор заявок на участие в тестировании9-15 сентябряСтарт тестирования.16-30 сентябряКоммуникация с участниками тестирования.Gem4me MarketSpaceДля реализации программы MarketSpace Gem4me Group ofCompanies открыла отдельное подразделение – компанию MarketSpace Solutions OÜ,выпустившую в Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) конвертируемые бонды.Номинальная стоимость одного бонда – €10. Первый транш вышел в объеме 500облигаций общей стоимостью €5000. Эмиссия облигаций не в долларах США, а вевровалюте объясняется тем, что бонды размещаются в финансовой зоне ЕС.Gem4meGroup of CompaniesGem4meGroup of Companies – европейская группа компаний, развивающая проект Gem4me с 2016 года. Инновационный маркетплейс MarketSpaceгруппа разрабатывает на базе Gem4me с 2018 года. В настоящее время мессенджердоступен пользователям в онлайн-магазинах приложений AppStore, Google Play и наDesktop (при наличии мобильной версии). Gem4me работает в операционных системахAndroid и iOS.