Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт остался в восторге от действий Хабиба Нурмагомедова в чемпионском бою против американца Дастина Порье. По мнению главы UFC, россиянину осталось провести два боя, чтобы войти в историю смешанных единоборств в статусе величайшего бойца.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт остался в восторге от действий Хабиба Нурмагомедова в чемпионском бою против американца Дастина Порье. По мнению главы UFC, россиянину осталось провести два боя, чтобы войти в историю смешанных единоборств в статусе величайшего бойца."Хабиб выглядел невероятно. Он доминировал в бою с Порье. В третьем раунде его поймали на "гильотине". Многие в такой ситуации постучали бы рукой и сдались, но Хабиб сумел выбраться из нее", – цитирует Уайта MMAJunkie."Думаю, он находится в паре поединков от статуса величайшего бойца в истории. В течение долгого времени он остается непобежденным в столь сложном дивизионе", – добавил глава UFC.Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив досрочно американца Дастина Порье. Россиянин выиграл все 28 боев в профессиональной карьере.