Наступающая рабочая неделя
взбудоражит нас насыщенностью астрологических событий. Основное – это, конечно,
Полнолуние, которое мы встретим в субботу в 07:34 по московскому времени. Затем
начнутся достаточно сложные взаимоотношения Солнца и Марса с иллюзионистом
Нептуном. Но, к следующему понедельнику туман развеется и все вернется на свои
места. Подробный гороскоп на неделю для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.
Наступающая рабочая неделя
взбудоражит нас насыщенностью астрологических событий. Основное – это, конечно,
Полнолуние, которое мы встретим в субботу в 07:34 по московскому времени. Затем
начнутся достаточно сложные "взаимоотношения" Солнца и Марса с "иллюзионистом"
Нептуном. Но, к следующему понедельнику туман развеется и все вернется на свои
места. Подробный гороскоп на неделю для "Дни.ру" составила .
Утро понедельника (до 11:30 по мск)
будет на редкость плодотворным – можно начинать новые глобальные проекты и в
дальнейшем получить отличные результаты. А вот начиная со вторника и вплоть до
субботы Солнце будет противостоять любителю нафантазировать Нептуну. В нашу
жизнь ворвутся завышенные ожидания, путаница в делах, идеализация партнеров,
детская мечтательность и, увы, активизируются мошенники. Поэтому сейчас не
стоит влезать во что-то новое и совсем вам не знакомое. Доверять можно только
тем партнерам, коллегам, с которыми вы уже давно работаете и прошли с ними
огонь, воду и медные трубы. Не спешите залезать в ипотеку, принимать "выгодные"
финансовые предложения. Будьте аккуратнее при осуществлении денежных переводов,
подписании важных документов, покупке билетов, откажитесь от дополнительных
обязательств и воздержитесь от обещаний.
Конфликтность и неразбериха может "завалиться" к нам в гости уже начиная с четверга. Все эти ситуации обострит
Полнолуние, которое мы встретим в субботу. Оно подскажет нам, что в ближайший
месяц нужно сосредоточиться на здоровье души и тела. Если у вас что-то болит,
то нужно бросить все и заняться собой. Иначе совсем скоро недуг отзовется, но
уже в других масштабах. Полнолуние обострит следующие сферы жизни: здоровье,
вопросы работы, заботу о своем здоровье и здоровье близких, изменение в
привычках (диета, питание), здоровье домашних питомцев, изучение эзотерических
и оккультных наук, самокопания, психоанализа, одиночества (в том числе
вынужденное нахождение дома), тайны и вопросы иммиграции.
Для тех, кто не хочет утонуть на
этой неделе в иллюзиях Нептуна, Юлия Урусэль предлагает направить его энергию в
другое русло. Найдите возможность и посвятите время изучению психологии,
астрологии, эзотерики, музыки, запишитесь на танцы, рисование или на любой
другой творческий кружок. Вместо фантазий, вы с помощью творчества и подключения
к тонкому плану Нептуна легко уравновесите свои запросы и возможности.
Овен
У Овнов в начале недели намечаются
изменения в профессиональном плане. Возможна смена работы, руководства,
расширение обязанностей, командировки или даже погружение в новую сферу. Будьте
открыты переменам – впустите в свою жизнь новые возможности.
Вам не достает мотивации? Вторая
половина недели – отличное время для настроя в решении практически любых задач.
Будьте уверены в себе и своей победе, даже если результат еще очень далеко.
Сейчас не надо спешить, составьте четкий план и действуйте строго по пунктам.
На выходных проведите время с
близкими.
Телец
У Тельцов первая половина недели будет
весьма напряженной. Конфликты по поводу и без, споры, сложности во
взаимоотношениях, беспокойство о детях. Вторая половина недели более
благоприятна для коммуникаций – встречи, расширение контактов, новые
предположения, интересное сотрудничество. Кому-то предначертано романтическое
знакомство… Да и вообще, для объяснения в чувствах, примирения и поиска
компромисса время вполне удачное. Так что, примиряйтесь.
В выходные вы ощутите прилив сил,
что позволит найти выход даже из самых запутанных ситуаций.
Близнецы
В начале недели Близнецам
рекомендуется обратить внимание на отношения с ближним окружением. С вашей
стороны возможно непонимание, давление. Вы будете стремиться к поставленным
целям любым способом, но лучше сбавьте напор.
К середине недели обуздать эмоции
будет легче. Вы начнете действовать спокойно, с верой в себя. Это благоприятно
скажется на работе. В выходные стоит быть внимательнее. Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года предупреждает: высока вероятность
обмана. Трезво оценивайте ситуацию и свои возможности, чтобы не навешать на
себя кучу обязательств. Во всем нужен серьезный расчет. Новым знакомствам сейчас
доверять тоже не стоит.
Рак
Ракам в начале недели необходимо быть
внимательнее. Опасности могут поджидать на дороге. Высока вероятность встретить
мошенников, аферистов. И даже коллеги и друзья могут ввести вас в заблуждение и
заработать на вас. В идеале сейчас лучше отложить крупные покупки. На этой
неделе критично относитесь к "хорошим" предложениям от малознакомых людей.
Отложите решение до выходных, в
этом случае вы наверняка сориентируетесь правильно и почувствуете, где именно хорошие
возможности идут к вам в руки. Завершится неделя на радостной легкой ноте.
Лев
У Львов начало недели очень успешное.
Желания исполняются, в делах сопутствует удача. Главное – избегайте излишеств.
Во второй половине недели
рекомендуется действовать более осмотрительно, мягко. Высока вероятность
конфликтов на работе, а также при решении финансовых вопросов. В конце недели
воздух буквально пропитается иллюзиями и обманом. Будьте предельно внимательны,
и тогда вы сможете все обернуть в свою пользу.
Дева
Девам начало недели может принести
разногласия в семье, ухудшение отношений и даже их окончание. Возможны споры о
детях. Вторая половина недели добавит веры в себя и свою энергию вы направите в
правильное русло. Противостоять чужому давлению будет гораздо легче.
В конце недели не удивляйтесь
апатии. Вы проходите изменения, которые неизбежны перед началом чего-то
лучшего. Согласно гороскопу на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года, на выходных вас отвлечет от мрачных мыслей путешествие или приятное
знакомство.
Весы
Весы в начале недели получат важное
известие по работе, связанное с расширением обязанностей или командировкой. Вы будете
активными и нацеленными на конкретный результат.
Во второй половине недели стоит
избегать скандалов. Может возникнуть ощущение, что с вами поступают
несправедливо и ваши достижения не оценены по достоинству. Не преувеличивайте и
не пытайтесь манипулировать коллегами. Ваши рефлексии – не повод отчаиваться.
Уже в субботу вы почувствуете огромный прилив сил и морально подготовитесь к
новой рабочей неделе.
Скорпион
В начале недели у Скорпионов удачны
поездки, встречи, выступления на публике, участие в общественно важных
мероприятиях, а также новые знакомства. Любые новые начинания могут принести
для вас яркие возможности. Но еще это и время для укрепления отношений. Вы
будете чувствовать вдохновение и наверняка захотите получить ответную реакцию
от партнера.
А вот вторая половина недели не
такая радужная. Начиная с пятницы могут возникать конфликты, разногласия или
недопонимание с друзьями, единомышленниками. Вас даже могут обидеть. Нужно быть
особенно внимательным. Если у вас запланирована операция, то от нее лучше
отказаться.
Стрелец
В дела Стрельцов в начале недели
могут вмешиваться коллеги по работе, начальник, партнеры по браку или даже
родители. Они будут всячески мешать вам и проявлять недовольство вашими
поступками. Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года рекомендует: действуйте разумно, открыто, демонстрируйте доверие к окружающим,
не зацикливайтесь на проблемах и тогда все нормализуется.
Козерог
Козерогам в начале недели лучше
сконцентрироваться на решении текущих задач. Не бойтесь успеха, вы его давно
заслужили. Будьте внимательнее к обещаниям. Есть вероятность, что вы не сможете
их выполнить.
Во второй половине недели
ожидаются новые знакомства, новые идеи и участие в интересных проектах. Энергия
наполнит вас и вам захочется творить. А вот в конце недели лучше
сосредоточиться на развитии своего хобби или сходить на мастер-класс, который
поможет отдохнуть душой и отбросить негативные мысли. Помните, в ближайшем
будущем вас ждет успех.
Водолей
Водолеям в начале недели все будет
даваться легко. Общайтесь, встречайтесь с партнерами, друзьями, коллегами,
делитесь идеями, спрашивайте совета, обращайтесь к руководству. Все это в
скором времени приведет вас к новым горизонтам.
Во второй половине недели не
нужно сомневаться в себе и своих силах. Эти ощущения временны. Действуйте
спокойно, руководствуйтесь интуицией и уже к выходным ситуация стабилизируется.
Не забегайте далеко вперед, двигайтесь по течению, обучайтесь. Готовьте себя к
новому благоприятному этапу в жизни.
Рыбы
Рыбам в начале недели нужно быть
внимательным к своим мыслям и чувствам. Обратите внимание на то, что нужно
именно вам. Не идите на поводу у партнеров, говорите "нет" тогда, когда
чувствуете.
Вторая половина недели принесет
уверенность в себе и веру в собственные силы. Смело идите вперед. Конец недели
идеален для пересмотра своих убеждений. Согласно гороскопу с 9 по 15 сентября 2019 года, вся неделя располагает к изменениям
через общение с собой. Определите, что на самом деле вам важно и чего вы хотите.
Это позволит начать двигаться в правильном направлении.