Наступающая рабочая неделя взбудоражит нас насыщенностью астрологических событий. Основное – это, конечно, Полнолуние, которое мы встретим в субботу в 07:34 по московскому времени. Затем начнутся достаточно сложные взаимоотношения Солнца и Марса с иллюзионистом Нептуном. Но, к следующему понедельнику туман развеется и все вернется на свои места. Подробный гороскоп на неделю для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.

Наступающая рабочая неделявзбудоражит нас насыщенностью астрологических событий. Основное – это, конечно,Полнолуние, которое мы встретим в субботу в 07:34 по московскому времени. Затемначнутся достаточно сложные "взаимоотношения" Солнца и Марса с "иллюзионистом"Нептуном. Но, к следующему понедельнику туман развеется и все вернется на своиместа. Подробный гороскоп на неделю для "Дни.ру" составила .Утро понедельника (до 11:30 по мск)будет на редкость плодотворным – можно начинать новые глобальные проекты и вдальнейшем получить отличные результаты. А вот начиная со вторника и вплоть досубботы Солнце будет противостоять любителю нафантазировать Нептуну. В нашужизнь ворвутся завышенные ожидания, путаница в делах, идеализация партнеров,детская мечтательность и, увы, активизируются мошенники. Поэтому сейчас нестоит влезать во что-то новое и совсем вам не знакомое. Доверять можно толькотем партнерам, коллегам, с которыми вы уже давно работаете и прошли с нимиогонь, воду и медные трубы. Не спешите залезать в ипотеку, принимать "выгодные"финансовые предложения. Будьте аккуратнее при осуществлении денежных переводов,подписании важных документов, покупке билетов, откажитесь от дополнительныхобязательств и воздержитесь от обещаний.Конфликтность и неразбериха может "завалиться" к нам в гости уже начиная с четверга. Все эти ситуации обостритПолнолуние, которое мы встретим в субботу. Оно подскажет нам, что в ближайшиймесяц нужно сосредоточиться на здоровье души и тела. Если у вас что-то болит,то нужно бросить все и заняться собой. Иначе совсем скоро недуг отзовется, ноуже в других масштабах. Полнолуние обострит следующие сферы жизни: здоровье,вопросы работы, заботу о своем здоровье и здоровье близких, изменение впривычках (диета, питание), здоровье домашних питомцев, изучение эзотерическихи оккультных наук, самокопания, психоанализа, одиночества (в том числевынужденное нахождение дома), тайны и вопросы иммиграции.Для тех, кто не хочет утонуть наэтой неделе в иллюзиях Нептуна, Юлия Урусэль предлагает направить его энергию вдругое русло. Найдите возможность и посвятите время изучению психологии,астрологии, эзотерики, музыки, запишитесь на танцы, рисование или на любойдругой творческий кружок. Вместо фантазий, вы с помощью творчества и подключенияк тонкому плану Нептуна легко уравновесите свои запросы и возможности.ОвенУ Овнов в начале недели намечаютсяизменения в профессиональном плане. Возможна смена работы, руководства,расширение обязанностей, командировки или даже погружение в новую сферу. Будьтеоткрыты переменам – впустите в свою жизнь новые возможности.Вам не достает мотивации? Втораяполовина недели – отличное время для настроя в решении практически любых задач.Будьте уверены в себе и своей победе, даже если результат еще очень далеко.Сейчас не надо спешить, составьте четкий план и действуйте строго по пунктам.На выходных проведите время сблизкими.ТелецУ Тельцов первая половина недели будетвесьма напряженной. Конфликты по поводу и без, споры, сложности вовзаимоотношениях, беспокойство о детях. Вторая половина недели болееблагоприятна для коммуникаций – встречи, расширение контактов, новыепредположения, интересное сотрудничество. Кому-то предначертано романтическоезнакомство… Да и вообще, для объяснения в чувствах, примирения и поискакомпромисса время вполне удачное. Так что, примиряйтесь.В выходные вы ощутите прилив сил,что позволит найти выход даже из самых запутанных ситуаций.БлизнецыВ начале недели Близнецамрекомендуется обратить внимание на отношения с ближним окружением. С вашейстороны возможно непонимание, давление. Вы будете стремиться к поставленнымцелям любым способом, но лучше сбавьте напор.К середине недели обуздать эмоциибудет легче. Вы начнете действовать спокойно, с верой в себя. Это благоприятноскажется на работе. В выходные стоит быть внимательнее. Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года предупреждает: высока вероятностьобмана. Трезво оценивайте ситуацию и свои возможности, чтобы не навешать насебя кучу обязательств. Во всем нужен серьезный расчет. Новым знакомствам сейчасдоверять тоже не стоит.РакРакам в начале недели необходимо бытьвнимательнее. Опасности могут поджидать на дороге. Высока вероятность встретитьмошенников, аферистов. И даже коллеги и друзья могут ввести вас в заблуждение изаработать на вас. В идеале сейчас лучше отложить крупные покупки. На этойнеделе критично относитесь к "хорошим" предложениям от малознакомых людей.Отложите решение до выходных, вэтом случае вы наверняка сориентируетесь правильно и почувствуете, где именно хорошиевозможности идут к вам в руки. Завершится неделя на радостной легкой ноте.ЛевУ Львов начало недели очень успешное.Желания исполняются, в делах сопутствует удача. Главное – избегайте излишеств.Во второй половине неделирекомендуется действовать более осмотрительно, мягко. Высока вероятностьконфликтов на работе, а также при решении финансовых вопросов. В конце неделивоздух буквально пропитается иллюзиями и обманом. Будьте предельно внимательны,и тогда вы сможете все обернуть в свою пользу.ДеваДевам начало недели может принестиразногласия в семье, ухудшение отношений и даже их окончание. Возможны споры одетях. Вторая половина недели добавит веры в себя и свою энергию вы направите вправильное русло. Противостоять чужому давлению будет гораздо легче.В конце недели не удивляйтесьапатии. Вы проходите изменения, которые неизбежны перед началом чего-толучшего. Согласно гороскопу на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года, на выходных вас отвлечет от мрачных мыслей путешествие или приятноезнакомство.ВесыВесы в начале недели получат важноеизвестие по работе, связанное с расширением обязанностей или командировкой. Вы будетеактивными и нацеленными на конкретный результат.Во второй половине недели стоитизбегать скандалов. Может возникнуть ощущение, что с вами поступаютнесправедливо и ваши достижения не оценены по достоинству. Не преувеличивайте ине пытайтесь манипулировать коллегами. Ваши рефлексии – не повод отчаиваться.Уже в субботу вы почувствуете огромный прилив сил и морально подготовитесь кновой рабочей неделе.СкорпионВ начале недели у Скорпионов удачныпоездки, встречи, выступления на публике, участие в общественно важныхмероприятиях, а также новые знакомства. Любые новые начинания могут принестидля вас яркие возможности. Но еще это и время для укрепления отношений. Выбудете чувствовать вдохновение и наверняка захотите получить ответную реакциюот партнера.А вот вторая половина недели нетакая радужная. Начиная с пятницы могут возникать конфликты, разногласия илинедопонимание с друзьями, единомышленниками. Вас даже могут обидеть. Нужно бытьособенно внимательным. Если у вас запланирована операция, то от нее лучшеотказаться.СтрелецВ дела Стрельцов в начале неделимогут вмешиваться коллеги по работе, начальник, партнеры по браку или дажеродители. Они будут всячески мешать вам и проявлять недовольство вашимипоступками. Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года рекомендует: действуйте разумно, открыто, демонстрируйте доверие к окружающим,не зацикливайтесь на проблемах и тогда все нормализуется.КозерогКозерогам в начале недели лучшесконцентрироваться на решении текущих задач. Не бойтесь успеха, вы его давнозаслужили. Будьте внимательнее к обещаниям. Есть вероятность, что вы не сможетеих выполнить.Во второй половине неделиожидаются новые знакомства, новые идеи и участие в интересных проектах. Энергиянаполнит вас и вам захочется творить. А вот в конце недели лучшесосредоточиться на развитии своего хобби или сходить на мастер-класс, которыйпоможет отдохнуть душой и отбросить негативные мысли. Помните, в ближайшембудущем вас ждет успех.ВодолейВодолеям в начале недели все будетдаваться легко. Общайтесь, встречайтесь с партнерами, друзьями, коллегами,делитесь идеями, спрашивайте совета, обращайтесь к руководству. Все это вскором времени приведет вас к новым горизонтам.Во второй половине недели ненужно сомневаться в себе и своих силах. Эти ощущения временны. Действуйтеспокойно, руководствуйтесь интуицией и уже к выходным ситуация стабилизируется.Не забегайте далеко вперед, двигайтесь по течению, обучайтесь. Готовьте себя кновому благоприятному этапу в жизни.РыбыРыбам в начале недели нужно бытьвнимательным к своим мыслям и чувствам. Обратите внимание на то, что нужноименно вам. Не идите на поводу у партнеров, говорите "нет" тогда, когдачувствуете.Вторая половина недели принесетуверенность в себе и веру в собственные силы. Смело идите вперед. Конец неделиидеален для пересмотра своих убеждений. Согласно гороскопу с 9 по 15 сентября 2019 года, вся неделя располагает к изменениямчерез общение с собой. Определите, что на самом деле вам важно и чего вы хотите.Это позволит начать двигаться в правильном направлении.