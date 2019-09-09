Скандалистка-блогер Лена Миро продолжает жечь. Теперь же досталось певице Рите Дакоте.

Скандалистка-блогер Лена Миро продолжает "жечь". Теперь же досталось певице Рите Дакоте.В последнее время интернет наводнили самые разнообразные слухи по поводу развода артистки с экс-супругом Владом Соколовским. Ранее девушка упоминала, что лояльно относится к встрече бывшего мужа с дочерью и не считает нужным ограничивать их общение.Подобное дико взбесило Миро. Она разразилась целой статьей по теме и рассказала, что думает обо всей сложившейся вокруг Риты ситуации."Эдакая идиотка все же набитая. Терпила. Мать у нее с отцом разошлись,вот Ритка и не может изжить из себя комплекс неполноценности (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – поделилась возмущением Лена. Основным поводом для подобных изливаний стал пост певицы, в котором она поделилась мыслями о разводе и о воспитании своего чада."Как бы сложно сначала не было, научитесь отделять человека от его поступков. Особенно если у вас есть общие дети. Я заявляю это ответственно, как ребенок враждующих полжизни родителей", – поделилась с поклонниками Дакота.В свою очередь, блогер ответила ей весьма резко: "Оказывается, человека необходимо отделять от его поступков. Даже если он– мерзкий козел, отодравший всех подруг у тебя же в сортире, егообщению с твоей дочерью нужно способствовать".Отметим, что Миро довольно давно следит за частной жизнью знаменитостей. Девушка неоднократно распинала многих разведенных или одиноких звезд. Видимо, обойти своим вниманием Риту она также не смогла."Использует дочь, как повод – повод, чтобы продолжать общаться с папочкой-членом. Мерзко", – подытожила Лена в конце своего .