Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира. Он первый российский теннисист за почти 15 лет, которому удалось дойти до финала Открытого чемпионата США. Там Медведев встретился с опытным Рафаэлем Надалем, и показал лучшую игру в своей карьере.Это была не игра — битва длиной в 5 с лишним часов. Идеальный финал, где сошлись опыт и молодость, Надаль и Медведев.Достаточно взглянуть на финал встречи, чтобы понять, какой ценой досталась испанцу победа. Буквально выжатый Надаль поднимается, а на корте остается мокрое пятно. И сразу он поднимает большой палец вверх — оценка сопернику. Великий Рафаэль получил уже 19-й кубок в карьере, россиянин играл первый в жизни финал."Очень тяжело играть, против тебя. Знаешь, когда я смотрел на экран и они показывали твой первый титул Большого шлема, второй, девятнадцатый, я подумал, а если бы выиграл я, то что бы они показывали?" – говорит после игры Надалю финалист Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев."Незабываемый момент. Но без игры Данила он бы таким не стал. То, как он сражался, как он играл — это почерк чемпиона", — считает победитель Открытого чемпионата США по теннису Рафаэль Надаль.За последний месяц Надаль сыграл всего 9 матчей, Медведев — 23. Россиянин дошел до финалов в Монреале и Вашингтоне, выиграл турнир в Цинциннати. Хотя так сильно перед турнирами Большого шлема теннисисты, как правило, не нагружаются."Ты заявляешься, но рассчитываешь, что ты проиграл во втором туре, третьем, есть время для релаксации и отдыха. А здесь он был в шести финалах практически подряд и отдыха не имел. Но сыграл, конечно, он гениально", — поясняет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев."Русский метеор", называет Медведева американская пресса, он буквально ворвался в элиту. А ведь если приглядеться, он весь в специальных лентах, поддерживающих мышцы. Судорогами сводило ноги — часто врача приходилось звать в перерывах. И так весь US Open травмы не давали покоя, но он боролся. Вот и в дебютном финале, уже проигрывая Надалю, казалось бы, неотыгрываемые с таким соперником два сета, смог сравнять."Честно говоря, я уже думал, что я скажу во время речи? Это будет уже скоро, через 20 минут, думал, что проиграю в трех сетах в своем первом финале. Но я решил, что все равно буду сражаться за каждый мяч. И я хотел бы поговорить о вас, ребята, благодаря вашей энергии я дошел до финала!" – обращается к болельщикам финалист Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев.Финалы турниров Большого шлема: до Даниила Медведева из россиян до них добирались только двое — Евгений Кафельников и Марат Сафин, который, как раз выигрывал US Open в 2000 году. У стадиона — его портрет на чемпионской аллее. И вчерашний поединок Сафин не мог пропустить.Финалист US Open 23-летний Даниил Медведев сегодня проснулся в статусе четвертой ракетки мира. Американские газеты пишут, что для русского метеора это не предел. А миллионы болельщиков, которых улыбчивый россиянин в себя влюбил, очень ждут его сильный и умный, как шахматы, теннис на следующих турнирах Большого шлема.