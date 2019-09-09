Там много чего интересного нашли. Интересная политическая принадлежность, интересное гражданство у задержанных. Так Дмитрий Рогозин ответил на вопрос, кто пытался проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

"Там много чего интересного нашли. Интересная политическая принадлежность, интересное гражданство у задержанных". Так Дмитрий Рогозин ответил на вопрос, кто пытался проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.Глава Роскосмоса уточнил, что посторонние были задержаны на территории, которая сдается в аренду, а не в охраняемой зоне, пишет агентство РИА Новости. Это место, где раньше строился стенд под многоразовый космический корабль "Буран". То есть это большой внешний периметр предприятия госкорпорации, добавил Рогозин.Напомним, утром 8 сентября служба безопасности НИЦ РКП задержала сначала двух, а потом еще двенадцать человек, которые пытались проникнуть на территорию испытательного центра.Ранее, 7 сентября, на крыше одного из зданий были схвачены и переданы полиции еще три нарушителя, которые фотографировали режимное предприятие. Позднее выяснилось, что в ночь на 8 сентября в НИЦ РКП собирались пробраться около 50 человек. Цель проникновения – вандализм.