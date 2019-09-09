В единый день голосования 8 сентября в 85 субъектах России прошли 6015 выборов различного уровня и референдумов. Правда, ни на одном из почти 50 тысяч избирательных участков не заметили Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина.

В единый день голосования 8 сентября в 85 субъектах России прошли 6015 выборов различного уровня и референдумов. Правда, ни на одном из почти 50 тысяч избирательных участков не заметили Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина.В годы оные Примадонна аккуратно приходила голосовать – то в Москве, где у нее есть квартира, то в Звенигороде, где живет в замке. Камеры аккуратно фиксировали, как как Народная артистка СССР отдает гражданский долг стране.Но на выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье, Аллы Пугачевой не увидели на избирательном участке. Хотя и ждали. Поклонники тут же переполошились – мол, где она, любимая? Сразу вспомнилось детское стихотворение Самуила Маршака: "Ищут пожарные, / Ищет милиция, / Ищут фотографы / В нашей столице..."Судя по фотографиям пальм на странице Аллы Борисовны в социальной сети Instagram, сегодня она далеко от столицы. Скорее всего на Кипре. Там у артистки и ее мужа, как говорят, есть недвижимость, там же недавно они-де получили европейский паспорта. Хотя звездная пара только недавно вернулась из прибалтийской Юрмалы, где провела почти два месяца среди дюн и сосен, иногда выбираясь на концерты или к своей подруге Лайме Вайкуле.В ноябре Алла Пугачева даст концерт на стадионе в Минске. Но подготовка к нему начнется, видимо, позже – после возвращения отдохнувшей и набравшейся сил артистки в родные палестины. Как говорят, в столице Беларуси певица представит обновленную версию программы P.S., которую в апреле представляла на сцене московского Кремля.