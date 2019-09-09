Очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен юбилею Игоря Крутого. В студии появилась его первая любовь.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2019-k-igoryu-krutomu-vernulas-staraya-lyubov.html" target="_blank">К Игорю Крутому вернулась старая любовь</a> - Очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен юбилею Игоря Крутого. В студии появилась его первая любовь.
[url=https://33live.ru/novosti/09-09-2019-k-igoryu-krutomu-vernulas-staraya-lyubov.html]К Игорю Крутому вернулась старая любовь[/url] - Очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен юбилею Игоря Крутого. В студии появилась его первая любовь.