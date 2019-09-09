Артистка рассказала, как неловкая фраза заставила ее засомневаться в своей привлекательности. Марина Александрова получила спорный комплимент.

Артистка рассказала, как неловкаяфраза заставила ее засомневаться в своей привлекательности. Марина Александроваполучила спорный комплимент.Артистка опубликовала в личном Instagramпрофессиональное фото. В кадре Марина Александрова позирует в необычном образе."Какая красивая у вас дочь, совсемна вас не похожа", – сказали мне, увидев меня с дочкой. И как это расценивать?"– написала ниже знаменитость.Подписчики поспешили успокоить расстроенную артистку. Интернет-обыватели утверждали, что дочь унаследовала красоту от нее.Звезду осыпали комплиментами.Напомним, у Марины Александровойдвое детей – семилетний сын Андрей и дочь Елизавета, которой совсем скороисполнится четыре года. Отцом наследников артистки является режиссер Андрей Болтенко.После появления детей стала реже сниматься в кино. Артистка всю себя посвятила детям. Всвоих интервью, знаменитость рассказывает, что они с мужем разрешают отпрыскамзаниматься всем, что не вредит их здоровью."Конечно же, как бы мы нистарались, у нас не получится общаться с детьми на одном уровне. Это и ненужно. Но благодаря детям мы можем вспомнить, как радовались каждой мелочи —жуку, влетевшему в окно, солнышку или дождю. Сегодня мы расстраиваемся, есливыпадает много снега, а дети, наоборот, радуются", – говорила .