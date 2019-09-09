Артистка рассказала, как неловкая
фраза заставила ее засомневаться в своей привлекательности. Марина Александрова
получила спорный комплимент.
Артистка рассказала, как неловкая
фраза заставила ее засомневаться в своей привлекательности. Марина Александрова
получила спорный комплимент.
Артистка опубликовала в личном Instagram
профессиональное фото. В кадре Марина Александрова позирует в необычном образе.
"Какая красивая у вас дочь, совсем
на вас не похожа", – сказали мне, увидев меня с дочкой. И как это расценивать?"
– написала ниже знаменитость.
Подписчики поспешили успокоить расстроенную артистку. Интернет-обыватели утверждали, что дочь унаследовала красоту от нее.
Звезду осыпали комплиментами.
Напомним, у Марины Александровой
двое детей – семилетний сын Андрей и дочь Елизавета, которой совсем скоро
исполнится четыре года. Отцом наследников артистки является режиссер Андрей Болтенко.
После появления детей стала реже сниматься в кино. Артистка всю себя посвятила детям. В
своих интервью, знаменитость рассказывает, что они с мужем разрешают отпрыскам
заниматься всем, что не вредит их здоровью.
"Конечно же, как бы мы ни
старались, у нас не получится общаться с детьми на одном уровне. Это и не
нужно. Но благодаря детям мы можем вспомнить, как радовались каждой мелочи —
жуку, влетевшему в окно, солнышку или дождю. Сегодня мы расстраиваемся, если
выпадает много снега, а дети, наоборот, радуются", – говорила .