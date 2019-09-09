Я сразу понял, что история с моим арестом не имеет ничего общего с правом, что это будет большой политический проект Петра Порошенко, заявил Кирилл Вышинский в эфире ток-шоу Кто против?, рассказывая о своем задержании.

"Я сразу понял, что история с моим арестом не имеет ничего общего с правом, что это будет большой политический проект Петра Порошенко", — заявил Кирилл Вышинский в эфире ток-шоу "Кто против?", рассказывая о своем задержании.Журналист добавил, что уже во время обыска стало ясно – его хотят обменять. "Первый пазл сложился в момент обыска, когда адвокат показал мне на экране своего смартфона заявление о том, что меня необходимо обменять. Более того, назывались конкретные фамилии, в том числе Сенцова. Еще до предъявления обвинения и оглашения подозрений, меня хотели на кого-то менять", — сказал он.Вышинский уверен, что Петру Порошенко, провалившемуся по всем фронтам, нужно было сделать победный ход. "Ему нужна была сокрушительная победа, чтобы поставить Россию на колени. И меня хотят использовать как рычаг давления. После выступления Путина, где он сказал, что позорно арестовывать журналиста за его профессиональную деятельность, я понял, что давить будут конкретно на него".Журналист обратил внимание, что сразу же после ареста ему поступило прямое предложение написать заявление на обмен. Подумав, Вышинский отказался. "Я понимал, что могу таким образом открыть конвейер по обмену невиновных на людей, осужденных по серьезным статьям", — отметил он."Это не было личным предложением. Мне передали через адвоката, что я не могу надеяться на оправдательный приговор. Это железобетонно. У меня есть два варианта. Первый: я выступаю на пресс-конференции, публично каюсь в том, что я никакой не журналист, а российский пропагандист, который хотел развалить страну. И тогда у меня будет возможность уехать в Европу. Второй: признание вины, тогда будет помилование. Я отказался. Зачем мне идти на сделку со следствием, в чем каяться, если я ни в чем не виноват? А первый вариант я вообще не рассматривал", — пояснил журналист."Европейский суд по правам человека считает арест крайней мерой и рекомендовал Украине ее избегать. Лишение свободы — это, в первую очередь, удар по психике. Нельзя так ломать людей. Обмен — это акт гуманизма, а содержание в тюрьме — это абсолютно негуманно. Если ты уже наказан, тогда — да. А вот до этого, мотивируя разными вещами, это не по-человечески", — заключил Кирилл Вышинский.