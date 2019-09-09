На концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле Витас появился в оригинальном костюме с массой булавок. Это собственный дизайн – у меня же мама работала художником-модельером, так что с детства прививала мне чувство вкуса, – похвастался артист. Корреспондент Дни.ру расспросил его о новостях.

На концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле Витас появился в оригинальном костюме с массой булавок. "Это собственный дизайн – у меня же мама работала художником-модельером, так что с детства прививала мне чувство вкуса", – похвастался артист. Корреспондент "Дни.ру" расспросил его о новостях."Меня однажды хотели исключить из школы, потому что все дети пришли в школьной форме, а я, как истинный поклонник Майкла Джексона, пришел в белых носочках, белом шарфе, в коротких черных штанишках и шляпе, – рассказал Витас. – А на переменах еще танцевал "под Майкла" – с этого начался мой путь на сцену"."А в пятом классе в меня влюбилась девочка, я, что называется, повелся и в школу практически не ходил, – продолжает исполнитель. – Отметки, как следствие, были далеки от положительных – я жил только встречами с этой своей зазнобой, ждал очередного поцелуя".Сегодня Витас сам отец – его дочери Алле скоро исполнится 11 лет. "Учится, не в пример меня, на "4" и "5", – рассказал артист. – Правда, в школе на родительском собрании я ни разу у нее был – этим мама занимается. Алла очень популярна в Китае – вместе со мной она ездит туда на концерте. Три недели назад она выступала вместе со мной на стадионе, где было 25 тысяч зрителей. Рвали на части! Я этим горжусь! Ее пригласили сниматься в китайском кино. Думаю, у нее большое будущее".Витас в Китае поставил рекорд – на один из его концертов в Китай собралось 200 тысяч зрителей. В Поднебесной так же, как и на родине, следят за ним. Например, оценили, что 40-летний артист в последнее время сильно похудел. "Я даже не знаю, что произошло, как-то вдруг стал "сдуваться", – признался певец. – Хотя не могу точно сказать, сколько сбросил".В начале карьеры продюсер Витаса Сергей Пудовкин пустил слух, что-де у Витаса есть жабры, поэтому он и берет столь высокие ноты. "Сегодня я против подобного "хайпа", решил, что пусть жизнь идет своим чередом", – улыбается Витас.