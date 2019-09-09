В минувшие выходные Самара отмечала День города. Власти решили порадовать местных жителей и устроили праздничный концерт, в котором приняли участие различные артисты. Среди приглашенных был Дима Билан. Не все зрители смогли разделить восторг от увиденного, поскольку им показалось странным выступление исполнителя.

В минувшие выходные Самара отмечала День города. Власти решили порадовать местных жителей и устроили праздничный концерт, в котором приняли участие различные артисты. Среди приглашенных был Дима Билан. Не все зрители смогли разделить восторг от увиденного, поскольку им показалось странным выступление исполнителя.Жители Самары в социальных сетях активно делились видео с концерта. На кадрах демонстрируется, как Билан вживую исполняет песни, при этом, как утверждают многие, он ни одного куплета и припева не спел целиком. "Все в толпу микрофоном тыкал. Кривлялся и валялся на полу", — передает "Комсомольская правда" слова очевидца.В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Новости Самары" размещены несколько видео, на которых видно, как Билан действительно воспроизводит звуки, которые являются то ли демонстрацией вокальных способностей, то ли кривлянием.Другой зритель поделился впечатлениями: "Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то".Возмущение людей вышло за пределы комментариев. На сайте Change.org появилась петиция, согласно которой жители Самары требуют извинений от властей за приглашение на День города Димы Билана. Автор Дмитрий Вертушкин объяснил свою инициативу: "Он (Билан) вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты". Мужчина считает, что артист опозорил их город, исполнитель был либо под воздействием алкоголя, либо употребил наркотики. Кроме того, местный житель недоволен задержкой салюта, который должен был начаться в 22:00, а его запустили на 40 минут позже. "А на следующий день большинству на работу. Вечер был испорчен", — резюмировал автор петиции.Диме Билану 37 лет. Это известный российский певец. Особая популярность пришла к нему после победы на "Евровидении" в 2008 году. В марте 2019 года министр культуры России Владимир Мединский вручил Билану звание заслуженного артиста страны.