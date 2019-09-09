× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2019-kudryavceva-zakrichala-pri-vide-upavshej-v-vodu-docheri.html" target="_blank">Кудрявцева закричала при виде упавшей в воду дочери</a> - Лера Кудрявцева души не чает в своей годовалой дочке Марии. Известная телеведущая успевает не только много и продуктивно работать, но и заниматься воспитанием малышки.