Матчем в Пекине между китайским клубом Куньлунь Ред Стар и астанинским Барысом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу в непростом поединке одержали гости со счетом 3:2.

Матчем в Пекине между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и астанинским "Барысом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу в непростом поединке одержали гости со счетом 3:2.В составе победителей отличились Диц Даррен, Адам Хелука и Никита Михайлис. У хозяев льда шайбы забросили Брэндон Ип и Итан Уэрек.Следующий матч китайская команда сыграет 14 сентября дома с челябинским "Трактором". "Барыс" 11 сентября в гостях встретится с хабаровским "Амуром".