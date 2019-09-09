Певица сделала шокирующее признание. Лолита Милявская рассказала, что любимый человек жестоко ее предал.

Певица сделала шокирующее признание. Лолита Милявская рассказала, что любимыйчеловек жестоко ее предал.В эфирепрограммы "Ты не поверишь" на НТВ артистка поделилась подробностями брачногоконтракта с супругомДмитрием Ивановым. Выяснилось, что много лет назад, когда у звезды тольконачинался роман с тренером по игре в сквош, именно Лолита Милявскаянастояла на заключении такого договора."Да,у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяцпосле свадьбы. Это мировая практика. Почему нет?" – сообщила звезда. Также онадобавила, что у нее был плачевных опыт с одним из супругов."Яв сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меняне было брачного контракта. Он просто их украл", – заявила Лолита Милявская ошокирующем факте из прошлого. При этом она не уточнила, о ком конкретно идетречь.Кроме того, исполнительница озвучила условия брачного контракта сИвановым. "Каждый возвращается к тому, что у него было до брака. Имущество,официально подаренное во время брака, остается тому, кому его подарили", – отметилазнаменитость.Материал дополняется