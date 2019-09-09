Певица сделала шокирующее признание. Лолита Милявская рассказала, что любимый
человек жестоко ее предал.
Певица сделала шокирующее признание. Лолита Милявская рассказала, что любимый
человек жестоко ее предал.
В эфире
программы "Ты не поверишь" на НТВ артистка поделилась подробностями брачного
контракта с супругом
Дмитрием Ивановым. Выяснилось, что много лет назад, когда у звезды только
начинался роман с тренером по игре в сквош, именно Лолита Милявская
настояла на заключении такого договора.
"Да,
у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяц
после свадьбы. Это мировая практика. Почему нет?" – сообщила звезда. Также она
добавила, что у нее был плачевных опыт с одним из супругов.
"Я
в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня
не было брачного контракта. Он просто их украл", – заявила Лолита Милявская о
шокирующем факте из прошлого. При этом она не уточнила, о ком конкретно идет
речь.
Кроме того, исполнительница озвучила условия брачного контракта с
Ивановым. "Каждый возвращается к тому, что у него было до брака. Имущество,
официально подаренное во время брака, остается тому, кому его подарили", – отметила
знаменитость.
Материал дополняется