Белорусская оппозиция все громче и настойчивее обсуждает, что она будет делать после отставки Александра Лукашенко. Пока же президент Белоруссии подвергается массированному забрасыванию самыми разными обвинениями.

Белорусская оппозиция все громче и настойчивее обсуждает, что она будет делать после отставки Александра Лукашенко. Пока же президент Белоруссии подвергается массированному забрасыванию самыми разными обвинениями.Отставка Александра Лукашенко произойдет так или иначе, уверены его противники. Политик может покинуть свой пост по своей воле, либо к его уходу будут причастны некие внешние силы. В любом случае, по мнению оппозиции, начинать участвовать в политической жизни страны можно будет только после этого момента.Так, эксперты утверждают, что участие в выборах различного уровня ничего не сможет изменить. Тем, кто строит свою идентичность на основании противопоставления президенту, нет смысла даже пытаться попасть в парламент.При этом оппозиционные политики заметили, что у их конкурентов, выступающих с позиции русской идентичности, дела обстоят куда лучше. Впрочем, это эксперты объявляют частью интриг самого ."Якобы присутствие белорусофобов обязывает оппозицию принять участие в "выборах". При этом умалчивается тот факт, что главный белорусофоб – это Лукашенко", – с громкими обвинениями президента со страниц издания "Белорусский партизан" выступил политолог Павел Усов."С "русским миром", как и с политическими "фейками", нужно бороться ежедневно, а не в процессе "фальсифицируемых выборов". Нужно бороться так, чтобы белорусофобы боялись появляться на публике", – добавил эксперт.Примечательно, что сама дискуссия о противопоставлении белорусского и русского народов стала возможной в результате работы . Как ранее отмечали многие специалисты, именно он дал старт росту белорусского национализма. Теперь же его обвиняют в недостаточной верности этим идеям.Материал дополняется