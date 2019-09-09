Победительница конкурса красоты Мисс Беларусь в 2018 году Мария Василевич зарегистрировала инициативную группу по выдвижению себя в депутаты Палаты представителей Национального собрания страны. Молодая красотка известна тем, что часто составляет компанию Александру Лукашенко на официальных мероприятиях.

Победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь" в 2018 году Мария Василевич зарегистрировала инициативную группу по выдвижению себя в депутаты Палаты представителей Национального собрания страны. Молодая красотка известна тем, что часто составляет компанию Александру Лукашенко на официальных мероприятиях.Марию Василевич называют "главной спутницей" и "близкой подругой" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Девушка часто сопровождает политика на официальных мероприятиях.Некоторые журналисты и вовсе намекают, что Батьку и юную красавицу связывают не только дружеские и деловые отношения. Примечательно, что Александр Лукашенко своего стремления помочь Марии Василевич не скрывает.Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе "Мисс мира", передает издание "Политнавигатор". Сообщается, что на том конкурсе красавица завоевала титул "Мисс Европа".После того, как Александр Лукашенко помог своей спутнице получить важный титул, поговаривают в Сети, он взялся за то, чтобы превратить ее в политика. Дескать, выдвижение девушки в депутаты согласовано с президентом Белоруссии.При этом оппозиция уверяет, что в парламент страны попадают те люди, которых одобрит Александр Лукашенко. Из этого многие делают вывод, что успех королевы красоты на предстоящих выборах практически гарантирован.Тем временем Мария Василевич уже была удостоена важной в Белоруссии награды "За духовное возрождение". Ее ей вручил Александр Лукашенко, отметив вклад девушки в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.Материал дополняется.