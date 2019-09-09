Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в начале переговоров с главой российского ведомства Сергеем Лавровым.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они состоятся в мае 2020 года.Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в начале переговоров с главой российского ведомства Сергеем Лавровым. Французский политик отметил, что запланирован целый ряд событий в связи с 75-летним юбилеем окончания Второй мировой войны, по случаю которого Макрон приедет в Москву, сообщает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Также он рассказал, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях в Москве, которые пройдут 9 мая 2020 года. В их числе главы Кубы, Франции, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Сербии.В воскресенье, 8 сентября, президенты России и Франции провели телефонный разговор в продолжение недавних двусторонних переговоров в Форте Брегансон.