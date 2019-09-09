Артемию – сыну Владимира Преснякова и Натальи Подольской – идет 5-й год. Но он очень сообразительный и смышленый мальчик. Корреспондент Дни.ру на концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле поговорил со звездным отпрыском о том, каково это жить в семье звезд.

Артемию – сыну Владимира Преснякова и Натальи Подольской – идет 5-й год. Но он очень сообразительный и смышленый мальчик. Корреспондент "Дни.ру" на концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле поговорил со звездным отпрыском о том, каково это жить в семье звезд."Я занимаюсь футболом, правда не с папой – рассказал Артем. – В детский садик иногда приходит тренер, вот с ним играем, учимся"."Папу я вообще редко вижу – он меня из садика только раз забрал и больше не забирал, вздыхает ребенок. – Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще с кем-то".В садике, конечно, знают, кто у Темы родители, но деликатно не акцентируют на этом внимание – ему еще предстоит узнать тяжесть громкой фамилии.Поведал ребенок и о подарках от знаменитых бабушки и деда – Владимира и Елены Пресняковых. "Все игрушки у меня есть, а дедушка мне дарит в основном музыкальные инструменты, – похвастался Тема. – А вот от еще одного робота я не откажусь!"Мама мальчика Наталья Подольская пояснила: "Перед тем, как прийти к нам в гости, Лена (Елена Преснякова – Прим. ред.) мне обычно звонит и спрашивает: "Натусик, что дарить?" А захожу в интернет, что-то выбираю, отправляю им картинку, и они всегда это покупают. Тема всегда их ждет, поскольку знает, что бабушка с дедушкой – это всегда подарок. Петрович (Владимир Пресняков-старший – Прим. ред.) приносит и музыкальные инструменты – игрушечный саксофон, барабан, дудочки. Он мечтает, чтобы хотя бы Тема стал саксофонистом, как и он сам, поскольку Никита и Володя в этом смысле подвели"."Папа строже мамы и дедушки, – признался Тема, – он может и наказать". Хотя получает ли ремня в профилактических целях, звездный мальчик тактично не стал сообщать.