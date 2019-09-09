В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису. В финале российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти партиях – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису. В финале российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти партиях – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.В первом сете шла равная борьба. Однако в итоге сказался опыт испанца – 7:5. Во втором сете Рафаэль выиграл более уверенно – 6:3. Но Даниил не опустил рук. Сначала он в упорной борьбе выиграл третью партию 7:5, а потом и сравнял счет в матче, выиграв четвертый сет 6:4.В какое-то время показалось, что возрастной испанец устал, и Медведев сможет воспользоваться этим обстоятельством. Однако Даниил проиграл одну свою подачу, другую и оказался в сложнейшем положении – 5:2 в пользу испанца. Даниил взял подачу соперника – 3:5. а потом выиграл свою 4:5. Медведев был близок, чтоб взять ещё одну подачу Надаля, но в итоге все же уступил в пятой партии 4:6 и в матче. Рафаэль в четвертый раз выиграл US Open и в 19 раз стал победителем турнира серии Большого шлема. Соперники провели на корте 5 часов 9 минут.Несмотря на проигрыш Даниил Медведев заслужил самой высокой похвалы. Впервые с 2005 года наш теннисист добрался до финала турнира серии Большого шлема. Кроме того, Даниил поднялся на четвертую строчку в рейтинге АТП.