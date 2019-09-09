Идет презентация какой-то фирмы.Фуршет.
За столом сидит двухметровый детина и сгребая все что лежит на столе уплетает,запивая немыслимым количеством вина,колы и минералки.
Вдруг он замечает молодого человека скромно стоящего невдалеке с бокалом шампанского.
ДЕТИНА:-Эй,мужик!Давай сюда!Смотри сколько жрачки!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК:-Спасибо,я не голоден.
ДЕТИНА:-Ты не понял?Это все халява!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК:-Я понял.Но я сыт!
ДЕТИНА:-Да,чо ты в натуре-посмотри черная икра,осетрина,водка..
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК:-Да,да!Я просто не хочу!
ДЕТИНА:-Да,ты сбрендил!!!Ешь пока осталось еще что-то..
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК:-Послушайте,Вы!Я ЕМ,КОГДА ХОЧУ ЕСТЬ И ПЬЮ ,КОГДА ХОЧУ ПИТЬ!ПОНЯТНО?
ДЕТИНА (вытаращив глаза):-Да ты просто ,как животное!!!
еще анекдот!