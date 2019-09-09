Скоростной поезд из Перми в Екатеринбург могут запустить до конца года. В настоящее время разрабатывается график движения Ласточки.

Скоростной поезд из Перми в Екатеринбург могут запустить до конца года. В настоящее время разрабатывается график движения "Ласточки".Как передает "Вести Пермь", с РЖД достигнута предварительная договоренность о том, что компания запустит скоростную "Ласточку" по маршруту Пермь – Екатеринбург и обратно. Предварительно намечено, что поезда будут курсировать пять дней в неделю. В министерстве транспорта Пермского края изданию "Business Class" сообщили, что график движение в настоящее время уточняется. Маршрут планируют запустить уже до конца года.