Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе. 13 мандатов получит КПРФ, 4 - Яблоко, 3 - Справедливая Россия.

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе. 13 мандатов получит КПРФ, 4 — "Яблоко", 3 — "Справедливая Россия".Окончательные итоги утвердят окружные избиркомы, сообщает "Интерфакс".По словам столичного градоначальника Сергей Собянина, Дума стала политически более разноплановой, что пойдет ей на пользу.Явка на прошедших выборах составила 21,63%, что чуть выше показателя выборов в Мосгордуму 2014 года.Всего на прошедших выборах было зарегистрировано 225 кандидатов.