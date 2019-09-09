На Дальний Восток пришел тайфун Линлин. За счет этого на всей территории обострилась паводковая ситуация.

На Дальний Восток пришел тайфун "Линлин". За счет этого на всей территории обострилась паводковая ситуация.В Хабаровском крае40 человек, 11 из которых – дети, находятся в пунктах временного размещения. Количество подтопленных сел и городов увеличилось до 87. 40 человек.В Комсомольске-на-Амуре затоплено более 120 жилых домах. Школы, детские сады медицинские учреждения тоже находятся в зоне паводка.За минувшую ночь уровень Амура поднялся еще на 13 сантиметров.В Приморье порывы ветра увеличились до 37 метров в секунду. По данным , повалены 700 опор линий электропередачи. Пострадавшие в результате тайфуна населенные пункты подключают к резервным источникам.Электрперебои также отмечаются в Хасанском, Надеждинском районах, городе Большой Камень. Кроме того, там нарушено движение поездов и автотранспорта.Отметим, несмотря на то, что порывы ветра ослабли, спасательные службы продолжают работать круглосуточно. Военные активно укрепляют береговые защитные сооружения.