На Дальний Восток пришел тайфун Линлин. За счет этого на всей территории обострилась паводковая ситуация.
На Дальний Восток пришел тайфун "Линлин". За счет этого на всей территории обострилась паводковая ситуация.
В Хабаровском крае
40 человек, 11 из которых – дети, находятся в пунктах временного размещения. Количество подтопленных сел и городов увеличилось до 87. 40 человек.
В Комсомольске-на-Амуре затоплено более 120 жилых домах. Школы, детские сады медицинские учреждения тоже находятся в зоне паводка.
За минувшую ночь уровень Амура поднялся еще на 13 сантиметров.
В Приморье порывы ветра увеличились до 37 метров в секунду. По данным , повалены 700 опор линий электропередачи. Пострадавшие в результате тайфуна населенные пункты подключают к резервным источникам.
Электрперебои также отмечаются в Хасанском, Надеждинском районах, городе Большой Камень. Кроме того, там нарушено движение поездов и автотранспорта.
Отметим, несмотря на то, что порывы ветра ослабли, спасательные службы продолжают работать круглосуточно. Военные активно укрепляют береговые защитные сооружения.