Сожители похитили элементы железнодорожного полона, ведущего к складу одного из местных предприятий.

21 августа текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился представитель одного из местных предприятий, сообщивший, что с железнодорожного полотна, ведущего к складу, похищены металлические элементы. Сумма причиненного ущерба превысила 46 000 рублей.Оперативники уголовного розыска, изучив полученную информацию, провели комплекс мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны 58-летняя местная жительница и её 50-летний сожитель.Установлено, что в течение двух недель злоумышленники регулярно приезжали на автомобиле к месту, где находятся железнодорожные пути, и, используя гвоздодер, демонтировали более 80 металлических подкладок. Общая масса похищенных изделий превысила 500 килограммов.Впоследствии похищенное фигуранты сдали в пункт приема лома.В конце августа следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к иным имущественным преступлениям.