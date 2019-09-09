Самолет Аэрофлота, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, утром 9 сентября совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Такое решение принял командир лайнера после сообщения о сердечном приступе у одного из пассажиров. Спасти его не удалось: 63-летний мужчина умер до прибытия медиков.

Самолет компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Владивостока в Москву, утром 9 сентября совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.Такое решение принял командир лайнера после сообщения о сердечном приступе у одного из пассажиров.Спасти его не удалось. Как сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре, на момент, когда реанимационная бригада поднялась на борт самолета, 63-летний мужчина уже скончался.