Семь миллиардов на разработку крупного месторождения меди выдали в рамках пятого Восточного экономического форума. Соглашение между регионом и Русской медной компанией было подписано на ВЭФ-2019. Проектом заинтересовались и крупнейшие российские банки.

Семь миллиардов на разработку крупного месторождения меди выдали в рамках пятого Восточного экономического форума. Соглашение между регионом и "Русской медной компанией" было подписано на ВЭФ-2019. Проектом заинтересовались и крупнейшие российские банки.Как сообщает "Вести Приморье", меморандум о совместном финансировании разработки Малмыжского месторождения меди подписали Русская медная компания, "Газпромбанк", "Сбербанк" и госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Алексей Белоус, зампред правления АО "Газпромбанк" рассказал, что банк имеет достаточно большой опыт работы с "Русской медной компанией" — два крупных проекта реализовано на Южном Урале. "Сейчас проект действительно достаточно большой, поэтому реализуем его совместно с нашими коллегами из ВЭБа и "Сбербанка".Огромные запасы меди и золота (более миллиарда тонн) находятся в настоящее время в Хабаровском крае. Разработка Малмыжского месторождения должна стать ключевым проектом отрасли в Дальневосточном регионе и одним из крупнейших в России. Для реализации проекта планируется построить горно-обогатительный комбинат мощностью 56 миллионов тонн руды в год с обширной инфраструктурой. На эти цели Фонд развития Дальнего Востока предоставит "Русской медной компанией" льготный кредит в семь миллиардов рублей. Президент компании Всеволод Левин считает, что для экономики региона это 2,5 тысяч рабочих мест, и порядка 136 миллиардов рублей налоговых поступлений.Сейчас разработка Малмыжского месторождения находится на стадии геологической разведки. К 2024 году инвестор планирует завершить строительство предприятия.