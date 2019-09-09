В столице Шри-Ланки Коломбо во время национального праздника возле буддийского храма внезапно взбесился слон. На кадрах, которые показали местные СМИ, видно, как слон внезапно начинает бежать и махать хоботом, сшибая людей на своем пути. Около 20 человек были госпитализированы.

В столице Шри-Ланки Коломбо во время национального праздника возле буддийского храма внезапно взбесился слон.На кадрах, которые показали местные СМИ, видно, как слон внезапно начинает бежать и махать хоботом, сшибая людей на своем пути.Как сообщает Reuters, около 20 человек получили травмы и были госпитализированы.Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке голодный слон разбил автомобиль с туристами.