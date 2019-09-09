Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского привлекают к себе внимание не только на Украине и в России, но и во всем мире. О том, какой тон общения был выбран двумя лидерами, рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак.

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского привлекают к себе внимание не только на Украине и в России, но и во всем мире. О том, какой тон общения был выбран двумя лидерами, рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак.Многие эксперты выразили желание узнать подробности о том, как проходили переговоры Путина и Зеленским. Это легко объяснимо, поскольку от этого во многом зависит то, как именно будет проходить дальнейшее взаимодействие двух стран, а также темпы мирного урегулирования в Донбассе.Надежду на конструктивный диалог подарили слова помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Это был равный разговор двух президентов", – цитирует его . Помощник украинского лидера добавил, что выводы о тоне переговоров можно сделать в том числе и по их итогам."Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения", – цитирует Андрея Ермака. Он подчеркнул, что все, о чем говорили Владимир Путин и Владимир Зеленский, было исполнено в точном соответствии их словам.Материал дополняется.