Водитель грузового автомобиля Hyundai совершил наезд на рабочих, осуществляющих дорожные работы на проезжей части МКАД...

Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один из пешеходов погиб.Водитель грузового автомобиля Hyundai совершил наезд на рабочих, осуществляющих дорожные работы на проезжей части МКАД.В результате ДТП двое потерпевших с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где один из них скончался от полученных травм.Следственной частью следственного управления УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В настоящее время в отношении водителя грузовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53