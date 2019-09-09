Признал вину и дал показания мужчина, напавший на дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Выходец из Средней Азии признался, что выбрал для нападения случайный дом, находившийся вблизи места его ночлега. Злоумышленник не знал, кто владеет этим домом.

Признал вину и дал показания мужчина, напавший на дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Выходец из Средней Азии признался, что выбрал для нападения случайный дом, находившийся вблизи места его ночлега. Злоумышленник не знал, кто владеет этим домом.36-летнему безработному Бахыту Карабалаеву следствие предъявило обвинение в разбое. Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы взять его под стражу, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.Бахыт Карабалаев соорудил шалаш в лесу, где жил. 6 сентября Карабалаев пробрался в дом Эллы Памфиловой. Его целью, утверждает нападавший, был холодильник с продуктами. Но в этот момент хозяйка дома спустилась со второго этажа на первый и увидела на веранде своего дома неизвестного в маске.Он ударил хозяйку дома от испуга несколько раз электрошокером. В ответ Элла Памфилова взяла в руки стул и стала бить им налетчика и ругаться на него. Влезший в окно мужчина вырвался и убежал. Позже он был задержан полицией недалеко от поселка в Истринском районе Подмосковья.У главы ЦИК России Эллы Памфиловой нет какой-либо охраны. Она ей не положена. Впрочем, Памфилова после нападения заявила в прямом эфире телеканала "Россия 24". Что не видит смысле в предоставлении ей охраны.Президент России Владимир Путин обратился к Элле Памфиловой со словами поддержки после нападения. Он выразил уверенность, что нападавший будет задержан.