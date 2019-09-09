На борту самолета, где находился президент России, произошла экстренная ситуация. Подробностями поделился бывший командир президентского лайнера Владимир Федорушкин.

На борту самолета, где находился президент России, произошла экстренная ситуация. Подробностями поделился бывший командир президентского лайнера Владимир Федорушкин.Инцидент произошел во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург. По словам пилота, в тот день погодные условия были очень плохими. Когда лайнер начал набирать высоту, на борту началась "дичайшая болтанка"."Мы набирали девять тысяч метров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались", – рассказал Владимир Федорушкин телеканалу НТВ. Он добавил, что автопилот был полностью отключен, а руль "был ограничен на одну треть хода", передает .Материал дополняется.