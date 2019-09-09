В музее-усадьбе Полотняный Завод под Калугой прошел традиционный праздник Натальин день. Его героиня – супруга Александра Пушкина Наталья Гончарова. В этой дворянской усадьбе на берегу Ламы будущая спутница великого русского поэта провела годы детства и юности.

В музее-усадьбе "Полотняный Завод" под Калугой прошел традиционный праздник "Натальин день". Его героиня – супруга Александра Пушкина Наталья Гончарова. В этой дворянской усадьбе на берегу Ламы будущая спутница великого русского поэта провела годы детства и юности. Здесь же она продолжала жить с детьми после смерти супруга.На праздник в музей-заповедник съехались множество любителей красоты и поэзии. Одним из гостей стала праправнучка старшего брата Натальи Николаевны — Татьяна Гончарова.Главным подарком для старинной усадьбы стало открытие нового виртуального концертного зала. Оборудование для него было закуплено в рамках национального проекта "Культура". На церемонии открытии прозвучало много торжественных речей. Также в программе было несколько концертных номеров, посвященных имениннице.Судьба и образ избранницы русского классика и по сей день продолжают волновать поклонников поэзии Александра Пушкина. "Несомненно, брак с Александром Сергеевичем был счастливым. Он буквально боготворил ее. Мне кажется, что каждая женщина мечтает о такой любви. Но потом произошло горе — утрата. Общество отвернулось от нее. Начались гонения, пасквили и так далее. За свою жизнь ей пришлось испытать многое, но для нас она останется символом красоты и женственности", — рассказал ГТРК "Калуга" председатель Заксобрания Калужской области Виктор Бабурин.