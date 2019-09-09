Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в городе Дордрехт (Dordrecht). Один из кварталов города оцеплен.Другие подробности не приводятся. По последним данным, речь может идти о трех убитых.Дордрехт — город и община в провинции Южная Голландия, является важным торговым центром, один из первых городов Нидерландов.