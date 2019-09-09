Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поспорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Татьяна Навка едва не повздорила с журналисткой из-за рецепта борща.
Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поспорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Татьяна Навка едва не повздорила с журналисткой из-за рецепта борща.
Неожиданной новостью со своими подписчиками в Telegram поделилась Симоньян. "Пока наши
парни яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали
преимущества рецептов борща", – приводит слова журналистки .
Маргарита Симоньян добавила, что Татьяна Навка отстаивала свой
украинский, а она – кубанский рецепт приготовления блюда. Дело чуть не
закончилось потасовкой. Тоже чуть не подрались", – написала редактор,
прикрепив к посту смайлик. Продублировала журналистка эту информацию и на своей странице в Instagram.
На пост Симоньян отреагировала Татьяна Навка. "И почти сошлись на том, что у нас очень похожие рецепты", – отметила спортсменка.
Напомним,
ранее спортсменка вызвала раздражение общественности своим постом в Instagram, а именно – слишком "заумной" подписью к фото. На
снимке запечатлена на фоне живописного пейзажа в простом, но
стильном образе. Фигуристка сопроводила кадр рассуждениями о роли женщины в
современном мире.
Как писали "Дни.ру",
отметила, что дамам в современном мире к многозадачности
не привыкать, "но филигранное маневрирование между необходимой твердостью,
женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто!". Кроме того,
спортсменка добавила, что сейчас у представительниц прекрасного пола есть возможность
самовыражаться практически во всех сферах жизни. Публикация вызвала раздражение
фолловеров и шквал негативных комментариев.