Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поспорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Татьяна Навка едва не повздорила с журналисткой из-за рецепта борща.

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поспорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Татьяна Навка едва не повздорила с журналисткой из-за рецепта борща.Неожиданной новостью со своими подписчиками в Telegram поделилась Симоньян. "Пока нашипарни яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждалипреимущества рецептов борща", – приводит слова журналистки .Маргарита Симоньян добавила, что Татьяна Навка отстаивала свойукраинский, а она – кубанский рецепт приготовления блюда. Дело чуть незакончилось потасовкой. Тоже чуть не подрались", – написала редактор,прикрепив к посту смайлик. Продублировала журналистка эту информацию и на своей странице в Instagram.На пост Симоньян отреагировала Татьяна Навка. "И почти сошлись на том, что у нас очень похожие рецепты", – отметила спортсменка.Напомним,ранее спортсменка вызвала раздражение общественности своим постом в Instagram, а именно – слишком "заумной" подписью к фото. Наснимке запечатлена на фоне живописного пейзажа в простом, ностильном образе. Фигуристка сопроводила кадр рассуждениями о роли женщины всовременном мире.Как писали "Дни.ру",отметила, что дамам в современном мире к многозадачностине привыкать, "но филигранное маневрирование между необходимой твердостью,женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто!". Кроме того,спортсменка добавила, что сейчас у представительниц прекрасного пола есть возможностьсамовыражаться практически во всех сферах жизни. Публикация вызвала раздражениефолловеров и шквал негативных комментариев.