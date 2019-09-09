Президент Александр Лукашенко и его семья – самые обсуждаемые люди в Белоруссии. Последнее время внимание прессы и блогеров сосредоточено на младшем сыне главы государства Николае. Парню только стукнуло 15, но его выразительная внешность уже вызвала ажиотаж у представительниц прекрасного пола. В Сети полагают, что долго в холостяках сын Лукашенко не задержится.

Президент Александр Лукашенко и его семья – самые обсуждаемые люди в Белоруссии. Последнее время внимание прессы и блогеров сосредоточено на младшем сыне главы государства Николае. Парню только стукнуло 15, но его выразительная внешность уже вызвала ажиотаж у представительниц прекрасного пола. В Сети полагают, что долго в холостяках сын Лукашенко не задержится.Последние годы младший сын регулярно появляется с отцом наофициальных мероприятиях. Николай Лукашенко был на открытии Европейских игр вМинске, ездил с отцом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным вСочи.Много внимания младший сын белорусского лидера уделяетобразованию и спорту. Поговаривают, что Николай Лукашенко свободно владееткитайским языком. Кроме того, он освоил фортепиано, занимается хоккеем и лыжнымспортом.Наблюдатели отмечают, что вместе с Николаем компаниюбелорусскому лидеру в последнее время стала составлять "Мисс Беларусь -2018" Мария Василевич. Некоторые СМИ называют ее "главнойспутницей" президента.Так, вместе с Александром Лукашенко и его сыном 22-летняя"Мисс Беларусь – 2018" открывала фестиваль "Славянскийбазар" и следила за выступлением легкоатлетов на стадионе "Динамо".А в прошлом году вместе с главой государства Василевич посещала хозяйство"Родина" в Белыничском районе.Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонтрассказывала, что Александр Лукашенко готовил девушку к конкурсу Мисс мира.Президент танцевал с ней вальс на новогоднем балу и учил ее колоть дрова.Пользователи Сети заметили, что 22-летняя красавица хорошосмотрится рядом с младшим Лукашенко. По мнению блогера с ником КремлевскийСвязной, свадьба у Николая не за горами, осталось немного подрасти. "Уж неподбирает ли Батька партию своему взрослеющему сыну? Кажется, в холостяках Коляне задержится" – написал комментатор на своей странице в Twitter.