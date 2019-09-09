Президент Александр Лукашенко и его семья – самые обсуждаемые люди в Белоруссии. Последнее время внимание прессы и блогеров сосредоточено на младшем сыне главы государства Николае. Парню только стукнуло 15, но его выразительная внешность уже вызвала ажиотаж у представительниц прекрасного пола. В Сети полагают, что долго в холостяках сын Лукашенко не задержится.
Президент Александр Лукашенко и его семья – самые обсуждаемые люди в Белоруссии. Последнее время внимание прессы и блогеров сосредоточено на младшем сыне главы государства Николае. Парню только стукнуло 15, но его выразительная внешность уже вызвала ажиотаж у представительниц прекрасного пола. В Сети полагают, что долго в холостяках сын Лукашенко не задержится.
Последние годы младший сын регулярно появляется с отцом на
официальных мероприятиях. Николай Лукашенко был на открытии Европейских игр в
Минске, ездил с отцом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в
Сочи.
Много внимания младший сын белорусского лидера уделяет
образованию и спорту. Поговаривают, что Николай Лукашенко свободно владеет
китайским языком. Кроме того, он освоил фортепиано, занимается хоккеем и лыжным
спортом.
Наблюдатели отмечают, что вместе с Николаем компанию
белорусскому лидеру в последнее время стала составлять "Мисс Беларусь -
2018" Мария Василевич. Некоторые СМИ называют ее "главной
спутницей" президента.
Так, вместе с Александром Лукашенко и его сыном 22-летняя
"Мисс Беларусь – 2018" открывала фестиваль "Славянский
базар" и следила за выступлением легкоатлетов на стадионе "Динамо".
А в прошлом году вместе с главой государства Василевич посещала хозяйство
"Родина" в Белыничском районе.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт
рассказывала, что Александр Лукашенко готовил девушку к конкурсу Мисс мира.
Президент танцевал с ней вальс на новогоднем балу и учил ее колоть дрова.
Пользователи Сети заметили, что 22-летняя красавица хорошо
смотрится рядом с младшим Лукашенко. По мнению блогера с ником Кремлевский
Связной, свадьба у Николая не за горами, осталось немного подрасти. "Уж не
подбирает ли Батька партию своему взрослеющему сыну? Кажется, в холостяках Коля
не задержится" – написал комментатор на своей странице в Twitter.