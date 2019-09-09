Дмитрий Киселев считает себя внебрачным сыном знаменитого экстрасенса Вольфа Мессинга. В студии программы Пусть говорят Первого канала житель Подмосковья рассказал историю своего рождения.

Дмитрий Киселев считает себявнебрачным сыном знаменитого экстрасенса Вольфа Мессинга. В студии программы "Пустьговорят" Первого канала житель Подмосковья рассказал историю своего рождения.О возможной родственной связи с МессингомКиселев узнал несколько лет назад. Об этом ему рассказала соседка и подругаматери – Маквала Федотова. Герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" полагает,что его родительница познакомилась с главным экстрасенсом СССР на одном изсеансов. У звезды и поклонницы из провинции завязался короткий роман.По словам Киселева, он частоспрашивал родительницу об отце. Однако та неохотно говорила на эту тему, постояннопридумывала какие-то небылицы. Мать Дмитрия умерла, так и не раскрыв тайнусыну.В студии "Пусть говорят" появиласьсоседка Киселева. По словам Маквалы Федотовой, родительница Дмитрия – Нелли Григорьевна– много лет назад в приватной бесе рассказала ей о своей самой большой любви."Онасказала: "Это первый мужчина в моей жизни, которого я любила". Она сказала: "Крометебя эту тайну никто не знает", – поведала женщина.Федотова мало помнит о романеподруги и Мессинга. Маквала говорит, что не стала узнавать детали этихвстреч.Отметим, что эксперты, собравшиеся встудии "Пусть говорят", скептически отнеслись к словам о возможном отцовствеВольфа Мессинга. Отмечалось, что экстрасенсу было уже за 70, когда родилсяДмитрий. Более того, последние годы знаменитость чувствовала себя неважно –очень болели ноги."Я пришел сюда не за пиаром, недля того, чтобы прославиться и заработать какие-то деньги на этом имени. Япришел узнать правду, потому что мне это самому интересно", – высказался ДмитрийКиселев в сегодняшнем выпуске программы .Ведущий шоу Дмитрий Борисовотметил, что подтвердить или опровергнуть слова Киселева будет сложно, так каку Вольфа Мессинга и его законной жены Аиды Михайловны не было детей – негдебрать биологический материал, для исследования генетического родства. Бессмысленно также говорить обэксгумации тела знаменитого экстрасенса. Между тем Борисов считает, что герой сегодняшнего выпуска очень похож на предполагаемого отца.