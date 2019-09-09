Дмитрий Киселев считает себя
внебрачным сыном знаменитого экстрасенса Вольфа Мессинга. В студии программы Пусть
говорят Первого канала житель Подмосковья рассказал историю своего рождения.
Дмитрий Киселев считает себя
внебрачным сыном знаменитого экстрасенса Вольфа Мессинга. В студии программы "Пусть
говорят" Первого канала житель Подмосковья рассказал историю своего рождения.
О возможной родственной связи с Мессингом
Киселев узнал несколько лет назад. Об этом ему рассказала соседка и подруга
матери – Маквала Федотова. Герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" полагает,
что его родительница познакомилась с главным экстрасенсом СССР на одном из
сеансов. У звезды и поклонницы из провинции завязался короткий роман.
По словам Киселева, он часто
спрашивал родительницу об отце. Однако та неохотно говорила на эту тему, постоянно
придумывала какие-то небылицы. Мать Дмитрия умерла, так и не раскрыв тайну
сыну.
В студии "Пусть говорят" появилась
соседка Киселева. По словам Маквалы Федотовой, родительница Дмитрия – Нелли Григорьевна
– много лет назад в приватной бесе рассказала ей о своей самой большой любви.
"Она
сказала: "Это первый мужчина в моей жизни, которого я любила". Она сказала: "Кроме
тебя эту тайну никто не знает", – поведала женщина.
Федотова мало помнит о романе
подруги и Мессинга. Маквала говорит, что не стала узнавать детали этих
встреч.
Отметим, что эксперты, собравшиеся в
студии "Пусть говорят", скептически отнеслись к словам о возможном отцовстве
Вольфа Мессинга. Отмечалось, что экстрасенсу было уже за 70, когда родился
Дмитрий. Более того, последние годы знаменитость чувствовала себя неважно –
очень болели ноги.
"Я пришел сюда не за пиаром, не
для того, чтобы прославиться и заработать какие-то деньги на этом имени. Я
пришел узнать правду, потому что мне это самому интересно", – высказался Дмитрий
Киселев в сегодняшнем выпуске программы .
Ведущий шоу Дмитрий Борисов
отметил, что подтвердить или опровергнуть слова Киселева будет сложно, так как
у Вольфа Мессинга и его законной жены Аиды Михайловны не было детей – негде
брать биологический материал, для исследования генетического родства. Бессмысленно также говорить об
эксгумации тела знаменитого экстрасенса. Между тем Борисов считает, что герой сегодняшнего выпуска очень похож на предполагаемого отца.