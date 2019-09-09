Социальная сеть Одноклассники запустила образовательный проект о воспитании детей #меняволнует. Современные родители и те, кто планирует ими стать, узнают о современном воспитании и прочитают о распространенных мифах и стереотипах, связанных с родительством.

Социальная сеть Одноклассники запустила образовательный проект о воспитании детей #меняволнует. Современные родители и те, кто планирует ими стать, узнают о современном воспитании и прочитают о распространенных мифах и стереотипах, связанных с родительством.Для того чтобы рассказать о правильном общении детей и родителей, ОК привлекут экспертов из изданий для родителей и lifestyle-СМИ. Каждый день, с 9 по 15 сентября, в 19.00 по московскому времени, в приложении #меняволнует будут проходить трансляции круглых столов от "Дети Mail.ru", телеканалов "Доктор" и RTVI, а также вебинары от психологов центра Alter.Эфиры круглых столов будут посвящены теме дня. Например, 9 сентября в 19:00 по московскому времени можно будет задать свой вопрос психологу центра Alter о том, как понять себя и решиться на главный шаг в жизни — рождение ребенка. 12 сентября тему безопасности на улице и в интернете обсудят эксперты портала "Дети Mail.ru" совместно с "Лиза Алерт". 15 сентября телеканал RTVI проведет прямой эфир на вечную тему отцов и детей.Кроме круглых столов и трансляций, в приложении #меняволнует появится семь лонгридов от изданий. Каждый текст посвящен определенной теме и возрасту ребенка, чтобы любой родитель смог найти ответы на важные для него вопросы.Издание "Нет, это нормально" расскажет пользователям ОК о том, что рождение ребенка – это выбор, а не обязанность.Проект "Дети Mail.ru" развеет мифы о прививках.Chips journal выпустит материал о том, как гендерные стереотипы влияют на воспитание детей."Т—Ж" поможет объяснить ребенку, что такое деньги.Издание "МЕЛ" напишет о том, как интернет влияет на подростков."Такие дела" выпустят материал про первую любовь.Журнал Psyсhologies в своем материале расскажет о конфликте поколений.Сергей Томилов, PR-директор социальной сети Одноклассники:"В Одноклассниках собраны люди совершенно разных поколений, для которых важна семья и общение с близкими. В большинстве своем это люди, которые уже стали родителями или планируют ими стать в ближайшее время. К сожалению, информация о том, как правильно воспитывать ребенка и что делать, когда он уже вырос, часто разрознена, и ее приходится собирать буквально по всему интернету. С помощью экспертов мы постарались объединить ответы на самые острые вопросы, чтобы помочь детям и родителям комфортно общаться как в соцсети, так и за ее пределами".Одноклассники регулярно проводят социальные образовательные проекты. Так, в сентябре 2019 года интернет-журнал "Такие дела" провел в ОК ликбез "Мы так не говорим" о том, какие слова лучше использовать в повседневной речи, чтобы никого не обижать. В феврале 2019 года ОК и РОЦИТ запустили совместный проект, посвященный Неделе безопасного интернета. В специальном игровом тесте пользователи проверяли свои знания об основных интернет-угрозах: от социальной инженерии и мошенничества по телефону до мошеннических конкурсов и даже нигерийского спама. В декабре 2018 года ОК и телеканал RTVI совместно с Центром "Насилию.нет" и международной организацией "ООН-Женщины" провели прямой эфир, приуроченный к международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».