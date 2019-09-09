39-летняя актриса Ольга Куриленко опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Кадр вызвал бурную реакцию у пользователей Сети.

39-летняя актриса Ольга Куриленко опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Кадр вызвал бурную реакцию у пользователей Сети.На снимке знаменитость позирует в необычном купальнике в эротичной позе. Она лежит на спине, изящно прогнув спину.На ней бикини бардового цвета, в виде тонких полосок ткани. Одна из них белая. Купальный костюм едва прикрывает пикантные зоны тела Ольги.Дополнила образ повязка на голове в тон купальнику. Также артистка надела солнцезащитные очки квадратной формы.Фолловерам такой соблазнительный кадр пришелся по душе. "Сказка", "Ох, какая женщина!", "Красивая", "Ты обворожительная", "Женщина моей мечты!", "Какие ножки!", – не скупились на комплименты пользователи Сети."Побольше таких фото!", – умолял фанат.Тем не менее, некоторые сочли этот снимок вульгарным.Тем не менее, некоторые сочли этот снимок вульгарным. "Какая кура! И так, и сяк, а вот мужчина не клюет", – злорадстовал критик.Отметим, автором снимка стал фотограф Патрис ван Малдер. Он неоднократно снимал Куриленко, но всякий раз их совместные работы все больше впечатляют поклонников.